В Таиланде зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. Три новых случая заражения Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Таиланде , общее число заболевших с декабря-января составляет теперь 40 человек, полностью выздоровели 24 человека, заявил на пресс-конференции в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения страны Сукхум Канчанапхимай.

"Еще два пациента выздоровели и покинули медицинские учреждения. При этом зарегистрированы три новых случая заражения. Все новые пациенты – граждане Таиланда. Двое из них, семейная пара 56 и 55 лет, побывали в туристической поездке в Японии, в Хоккайдо, и недавно вернулись в Таиланд. Третий пациент, их восьмилетний внук, заразился от своих родных уже в Таиланде", - сообщил он.

"Теперь общее количество заражения новым коронавирусом в Таиланде составляет 40 человек, из них 24 уже выздоровели и вернулись в свои дома", - добавил он.

Вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун, также участвовавший в пресс-конференции, заявил, что пока министерству удается отследить все случаи потенциального заражения у лиц, находящихся на территории страны. Все лица, вступавшие в контакт с больными или прибывшие из стран с наиболее высокой вероятностью заражения, подвергаются карантину, все те из этой категории, у кого проявляются симптомы простудных заболеваний, немедленно изолируются и проходят тесты на наличие в организме коронавируса COVID19, сказал он.

Проверке на коронавирус подвергаются также пациенты, которые обращаются в медицинские учреждения страны с симптомами сильного простудного заболевания, схожими с симптомами, которые проявляются у зараженных коронавирусом, сказал Чанвиракун.

"Пока мы все еще находимся во второй, контролируемой фазе распространения инфекции. Третья фаза, когда инфекция быстро распространяется среди населения и сложно определить, кто от кого заразился, в нашей стране пока не наступила", - сказал он.

Министр также порекомендовал всем жителям страны в случае проявления легких симптомов простуды добровольно проходить 14-дневный домашний карантин, а работодателям – отнестись к ситуации с пониманием.