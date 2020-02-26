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В Таиланде зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Таиланде зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом

09:31 26.02.2020 (обновлено: 11:09 26.02.2020)
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© REUTERS / Soe Zeya TunСотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
БАНГКОК, 26 фев – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Таиланде, общее число заболевших с декабря-января составляет теперь 40 человек, полностью выздоровели 24 человека, заявил на пресс-конференции в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения страны Сукхум Канчанапхимай.
"Еще два пациента выздоровели и покинули медицинские учреждения. При этом зарегистрированы три новых случая заражения. Все новые пациенты – граждане Таиланда. Двое из них, семейная пара 56 и 55 лет, побывали в туристической поездке в Японии, в Хоккайдо, и недавно вернулись в Таиланд. Третий пациент, их восьмилетний внук, заразился от своих родных уже в Таиланде", - сообщил он.
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"Теперь общее количество заражения новым коронавирусом в Таиланде составляет 40 человек, из них 24 уже выздоровели и вернулись в свои дома", - добавил он.
Вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун, также участвовавший в пресс-конференции, заявил, что пока министерству удается отследить все случаи потенциального заражения у лиц, находящихся на территории страны. Все лица, вступавшие в контакт с больными или прибывшие из стран с наиболее высокой вероятностью заражения, подвергаются карантину, все те из этой категории, у кого проявляются симптомы простудных заболеваний, немедленно изолируются и проходят тесты на наличие в организме коронавируса COVID19, сказал он.
Проверке на коронавирус подвергаются также пациенты, которые обращаются в медицинские учреждения страны с симптомами сильного простудного заболевания, схожими с симптомами, которые проявляются у зараженных коронавирусом, сказал Чанвиракун.
"Пока мы все еще находимся во второй, контролируемой фазе распространения инфекции. Третья фаза, когда инфекция быстро распространяется среди населения и сложно определить, кто от кого заразился, в нашей стране пока не наступила", - сказал он.
Министр также порекомендовал всем жителям страны в случае проявления легких симптомов простуды добровольно проходить 14-дневный домашний карантин, а работодателям – отнестись к ситуации с пониманием.
"Это касается также и школьников, и студентов высших учебных заведений. Лучше пропустить две недели занятий и позаниматься удаленно, чем допустить распространение простудных заболеваний в период, когда существует опасность заражения новым коронавирусом. Думаю, что администрация школ и вузов пойдет навстречу в таких случаях", - сказал он, подчеркнув, что вводить принудительный карантин в учебных заведениях правительство пока не станет.
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