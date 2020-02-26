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2020-02-26T11:50+0300
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Эксперт рассказал, как интернет-магазины теряют базу данных клиентов
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как интернет-магазины теряют базу данных клиентов

09:31 26.02.2020 (обновлено: 11:50 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомпьютер
Компьютер
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Интернет-магазины могут потерять свою базу персональных данных клиентов многими способами, но чаще всего в силу обычной халатности сотрудников, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Интернет-магазин Lamoda уже опроверг появившуюся в сети информацию об утечке данных его клиентов. Вместе с тем это повод прояснить, как могут происходить утечки с подобных сайтов и как от них обезопаситься.
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По словам Щельцина, существует множество вариантов того, как сайт может потерять свою базу. "Самые простые, как правило, не хакерская атака, а просто халатность лиц, у которых был доступ к данным, или банальный парсинг (сбор и анализ информации - ред.) через личные кабинеты. В первом случае это может быть сотрудник или сотрудник третьего лица - партнёра, поставщика, оператора или аутсорсинг службы", - указал он.
"При всем наличии такой разветвленной сети, которая обладает человеческим фактором, легко сделать ошибку, нельзя говорить, что утечка невозможна", - добавил эксперт.
Lamoda – это технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас она имеет собственную логистическую структуру LM Express с доставкой в 150 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 11 миллионов покупателей. В компании работает около 5 тысяч человек.
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