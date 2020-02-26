Эксперт рассказал, как интернет-магазины теряют базу данных клиентов

По словам Щельцина, существует множество вариантов того, как сайт может потерять свою базу. "Самые простые, как правило, не хакерская атака, а просто халатность лиц, у которых был доступ к данным, или банальный парсинг (сбор и анализ информации - ред.) через личные кабинеты. В первом случае это может быть сотрудник или сотрудник третьего лица - партнёра, поставщика, оператора или аутсорсинг службы", - указал он.