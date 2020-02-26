Число погибших в беспорядках в Нью-Дели достигло 20 человек

Беспорядки в Нью-Дели, Индия, связанные с принятием нового закона о предоставлении гражданства беженцам. 24 февраля 2020

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Двадцать человек погибли в столкновениях на северо-востоке Двадцать человек погибли в столкновениях на северо-востоке Нью-Дели , вспыхнувших в понедельник между сторонниками и противниками закона о гражданстве, сообщает агентство PTI со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 150 пострадавших, среди которых были дети.

По последним данным, которые приводит газета Hindustan Times, ранения получили более 250 человек.

Накануне вечером власти Нью-Дели ввели комендантский час в охваченных беспорядками районах на севере города, передает агентство Times of India. Особые меры введены в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.