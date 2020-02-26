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Число погибших в беспорядках в Нью-Дели достигло 20 человек
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РИА Новости

Число погибших в беспорядках в Нью-Дели достигло 20 человек

09:27 26.02.2020
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© REUTERS / Danish SiddiquiБеспорядки в Нью-Дели, Индия, связанные с принятием нового закона о предоставлении гражданства беженцам. 24 февраля 2020
Беспорядки в Нью-Дели, Индия, связанные с принятием нового закона о предоставлении гражданства беженцам. 24 февраля 2020
© REUTERS / Danish Siddiqui
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Двадцать человек погибли в столкновениях на северо-востоке Нью-Дели, вспыхнувших в понедельник между сторонниками и противниками закона о гражданстве, сообщает агентство PTI со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о 18 погибших и 150 пострадавших, среди которых были дети.
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По последним данным, которые приводит газета Hindustan Times, ранения получили более 250 человек.
Накануне вечером власти Нью-Дели ввели комендантский час в охваченных беспорядками районах на севере города, передает агентство Times of India. Особые меры введены в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
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