На Сахалине госпитализировали двух человек после ДТП с микроавтобусом

Ранее сообщалось, что ДТП с участием микроавтобуса с шестью пассажирами и тепловоза произошло в среду утром между 9.00 и 10.00 (1.00 и 2.00 мск) на железнодорожном переезде у станции Тихой Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя микроавтобуса, который выехал на железную дорогу на запрещающий сигнал светофора.