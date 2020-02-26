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На Сахалине госпитализировали двух человек после ДТП с микроавтобусом
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РИА Новости

На Сахалине госпитализировали двух человек после ДТП с микроавтобусом

09:24 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев – РИА Новости. Двоих пассажиров микроавтобуса, столкнувшегося с тепловозом в среду на юге Сахалина, госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием микроавтобуса с шестью пассажирами и тепловоза произошло в среду утром между 9.00 и 10.00 (1.00 и 2.00 мск) на железнодорожном переезде у станции Тихой Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя микроавтобуса, который выехал на железную дорогу на запрещающий сигнал светофора.
"Два пассажира микроавтобуса госпитализированы. Их доставили в Макаровскую ЦРБ", - рассказала собеседница агентства.
Медпомощь 67-летнему водителю не понадобилась. Сотрудники железной дороги в происшествии не пострадали.
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