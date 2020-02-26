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Эксперт рассказал, как защитить данные от утечек из интернет-магазинов
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как защитить данные от утечек из интернет-магазинов

09:22 26.02.2020 (обновлено: 11:24 26.02.2020)
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Обеспечить безопасность персональных данных при просмотре и совершении покупок в интернет-магазинах можно, создав специальную электронную почту и номер телефона для этих целей, рассказал РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Интернет-магазин Lamoda уже опроверг появившуюся в сети информацию об утечке данных его клиентов. Вместе с тем это повод прояснить, как могут происходить утечки с подобных сайтов и как от них обезопаситься.
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По словам эксперта, если персональные данные где-то хранятся, их точно можно украсть. "Украсть их можно разными способами, в зависимости от организации хранения. Самый простой и банальный - скачать на флешку всю базу. Еще недавно это можно было сделать практически у любого оператора. Сейчас уже научились базу прятать, запрещать скачивания, отслеживать пересылаемые данные. Тем не менее, полной персональной приватности достичь невозможно, поскольку имеющий доступ может сфотографировать экран или даже запомнить информацию, а потом передать кому нужно. Поделать с этим ничего нельзя...", - указал Поярков.
Интернет-магазины, по его мнению, ещё не научились обеспечивать сохранность собираемых персональных данных.
"Если человек переживает за безопасность своих данных, то самый надежный способ - не оставлять их. Второй хороший способ - делать "специальную" почту и телефон для таких баз. Самый интересный пример - при регистрации компании или ИП в налоговой вам сразу поступят десятки звонков из банков с предложением открыть счет. Более того, еще минимум полгода звонки будут продолжаться. Зная это, имеет смысл завести специальный номер, по которому вас этот спам не будет беспокоить", - советует он.
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