Эксперт рассказал, как защитить данные от утечек из интернет-магазинов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Обеспечить безопасность персональных данных при просмотре и совершении покупок в интернет-магазинах можно, создав специальную электронную почту и номер телефона для этих целей, рассказал РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Интернет-магазин Lamoda уже опроверг появившуюся в сети информацию об утечке данных его клиентов. Вместе с тем это повод прояснить, как могут происходить утечки с подобных сайтов и как от них обезопаситься.

По словам эксперта, если персональные данные где-то хранятся, их точно можно украсть. "Украсть их можно разными способами, в зависимости от организации хранения. Самый простой и банальный - скачать на флешку всю базу. Еще недавно это можно было сделать практически у любого оператора. Сейчас уже научились базу прятать, запрещать скачивания, отслеживать пересылаемые данные. Тем не менее, полной персональной приватности достичь невозможно, поскольку имеющий доступ может сфотографировать экран или даже запомнить информацию, а потом передать кому нужно. Поделать с этим ничего нельзя...", - указал Поярков.

Интернет-магазины, по его мнению, ещё не научились обеспечивать сохранность собираемых персональных данных.