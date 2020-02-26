В Азербайджане коронавирус подозревают у семи человек

Во вторник более 20 человек были помещены на карантин в Азербайджане с подозрением на коронавирус.

"Согласно полученной информации из клинического медицинского центра, в инфекционное отделение клиники помещены семь человек с подозрением на коронавирус. Двое из них граждане Азербайджана, остальные граждане Ирана. Состояние шестерых из них нормальное, не было выявлено каких-либо проблем. Температура у одного превышает норму. Находится под наблюдением врачей", - говорится в заявлении.