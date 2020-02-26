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В Азербайджане коронавирус подозревают у семи человек
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РИА Новости

В Азербайджане коронавирус подозревают у семи человек

09:17 26.02.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
БАКУ, 26 фев - РИА Новости. Семь человек госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус, пятеро из них граждане Ирана, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и госагентства по обязательному медицинскому страхованию республики.
Во вторник более 20 человек были помещены на карантин в Азербайджане с подозрением на коронавирус.
"Согласно полученной информации из клинического медицинского центра, в инфекционное отделение клиники помещены семь человек с подозрением на коронавирус. Двое из них граждане Азербайджана, остальные граждане Ирана. Состояние шестерых из них нормальное, не было выявлено каких-либо проблем. Температура у одного превышает норму. Находится под наблюдением врачей", - говорится в заявлении.
Ведомства призывают граждан "проявлять деликатный подход к проблеме и не полагаться на информацию социальных сетей для создания ажиотажа".
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