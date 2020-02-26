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В Мадриде подтвердили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Мадриде подтвердили первый случай заражения коронавирусом

09:13 26.02.2020 (обновлено: 09:18 26.02.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Мадриде, общее число заразившихся на территории Испании возросло до семи.

"Активирован протокол в связи с коронавирусом в автономном сообществе Мадрид посте того, как у человека был получен положительный результат анализа", - сообщило в Twitter министерство здравоохранения Испании.

По данным СМИ, вирус был выявлен у 24-летнего молодого человека, который недавно ездил в Италию. После появления симптомов он обратился к медикам, которые приехали к нему домой и взяли анализы. В настоящее время молодой человек изолирован дома и в скором времени будет госпитализирован в одну из больниц.
Минздрав Испании во вторник также сообщил о подтвержденном случае заражения коронавирусом на территории автономного сообщества Валенсия. Пациент находился в больнице под наблюдением, куда обратился сам после возвращения из Италии.
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Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии. Мужчину изолировали, он находится под санитарным контролем. Правоохранительные службы Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля, где проживал зараженный мужчина. Жену заразившегося также положили в больницу. Как сообщили РИА Новости источники из совета по здравоохранению правительства Канарских островов, у женщины тоже обнаружили коронавирус.
Во вторник коронавирус был также подтвержден в Каталонии. Этот случай стал первым на территории материковой части Испании. Заболевшая женщина недавно вернулась из поездки по северу Италии. До недавнего времени в Испании было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах – речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.
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