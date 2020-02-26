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2020-02-26T11:03+0300
https://ria.ru/20200226/1565207819.html
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
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РИА Новости

Сурков объяснил уход с поста помощника президента

09:13 26.02.2020 (обновлено: 11:03 26.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владислав Сурков
Помощник президента РФ Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев РИА Новости. Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.

"Сам. Это была чистая самоволка. <...> Было бы жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы с изменением контекста. Но давно пора", — заявил он в смс-интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для портала "Актуальные комментарии".

При этом на вопрос о причинах такого решения Сурков прямо не ответил.
"Не знаю. Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать. <...> Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. <....> Давайте так. Я лучше не буду сам тут ничего объяснять. Но и полностью уходить от ответа не буду", — уточнил он.
Помощник президента России Владислав Сурков
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По словам экс-помощника главы государства, в ближайших планах у него нет "больших дел", но он продолжит заниматься политикой в "малых формах".

"А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности", — сыронизировал Сурков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встречался с Сурковым незадолго до публикации указа о его увольнении.
"(Говорили. — Прим. ред.) о том, о чем счел нужным говорить президент. Я же со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто. Большая честь для меня", — заявил Сурков.
Заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Владислав Сурков
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Биография Владислава Суркова
На вопрос, почему между заявлением и выходом указа об отставке прошло столько дней, бывший помощник Путина не смог ответить однозначно.

"Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: "Это они тебе, дураку, дают время одуматься". Но, полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка — ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала", — предположил он.

Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года. В его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Он участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата".
В конце января Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков уходит с государственной службы из-за "смены курса на украинском направлении". Спустя несколько недель, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.
Помощник президента России Владислав Сурков
18 февраля, 21:24
Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
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Обсудить 25
ДонбассАлексей ЧеснаковУкраинаВладислав СурковРоссияПолитика
Популярные комментарии
"он позволил мне 20 лет работать на него"... Не на Россию, а "на него".
26 февраля, 10:11
Александр Боровских
40870230
Обогатился,что дальше некуда. Можно и отдохнуть. А то все о народе думать...тяжко.
26 февраля, 10:21
Алексей Борисович
24610740
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