Сурков объяснил уход с поста помощника президента

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.

"Сам. Это была чистая самоволка. <...> Было бы жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы с изменением контекста. Но давно пора", — заявил он в смс-интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для портала "Актуальные комментарии".

При этом на вопрос о причинах такого решения Сурков прямо не ответил.

"Не знаю. Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать. <...> Я ведь Донбассом Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. <....> Давайте так. Я лучше не буду сам тут ничего объяснять. Но и полностью уходить от ответа не буду", — уточнил он.

По словам экс-помощника главы государства, в ближайших планах у него нет "больших дел", но он продолжит заниматься политикой в "малых формах".

"А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности", — сыронизировал Сурков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встречался с Сурковым незадолго до публикации указа о его увольнении.

"(Говорили. — Прим. ред.) о том, о чем счел нужным говорить президент. Я же со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто. Большая честь для меня", — заявил Сурков.

На вопрос, почему между заявлением и выходом указа об отставке прошло столько дней, бывший помощник Путина не смог ответить однозначно.

"Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: "Это они тебе, дураку, дают время одуматься". Но, полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка — ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала", — предположил он.

Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года. В его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Он участвовал на экспертном уровне в работе "нормандского формата".