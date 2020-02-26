Сурков объяснил уход с поста помощника президента

"Сам. Это была чистая самоволка. <...> Было бы жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы с изменением контекста. Но давно пора", — заявил он в смс-интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для портала "Актуальные комментарии".
"А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности", — сыронизировал Сурков.
"Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: "Это они тебе, дураку, дают время одуматься". Но, полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка — ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала", — предположил он.