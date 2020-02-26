Счетная палата составила "Рейтинг регионального протекционизма"

На внутренние контракты в Чечне в прошлом году пришлось 89,4% от их общего количества, а по сумме их доля составила 90,5%. На втором месте рейтинга оказался Татарстан, где доля внутренних контрактов составила 85,4% от их количества, затем следуют Дагестан с 77,6%, Омская область с 76,8% и Воронежская область с 76,5% внутренних контрактов.

"Безусловно, для регионов, имеющих развитую экономику и развитую сеть поставщиков в различных отраслях, большая доля "внутренних" контрактов не является чем-то странным. Однако для тех субъектов, которые существуют преимущественно за счет федеральных субсидий, подобный протекционизм может свидетельствовать, скорее, об отсутствии конкуренции и "избыточности" механизмов протекционизма", – цитирует контрольное ведомство руководителя проекта "Открытые данные" Счетной палаты Ивана Бегтина.

В среднем, по данным ведомства, в 2019 году 65,8% контрактов на поставку товаров и услуг для региональных органов власти были заключены с поставщиками из этого же региона. Москва расположилась на 56-м месте с 61,9%. В целом по России только в девяти субъектах доля контрактов с местными поставщиками меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в Ленинградской области и в Ненецком автономном округе (31,8% и 7,1% от общего количества контрактов соответственно).