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2020-02-26T09:11+0300
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Счетная палата составила "Рейтинг регионального протекционизма"
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РИА Новости

Счетная палата составила "Рейтинг регионального протекционизма"

09:11 26.02.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на стадион имени Султана Билимханова в Грозном
Вид на стадион имени Султана Билимханова в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Вид на стадион имени Султана Билимханова в Грозном. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона. Такие данные приводятся в "Рейтинге регионального протекционизма", составленном экспертами Счетной палаты РФ и опубликованном на портале "Госрасходы".
На внутренние контракты в Чечне в прошлом году пришлось 89,4% от их общего количества, а по сумме их доля составила 90,5%. На втором месте рейтинга оказался Татарстан, где доля внутренних контрактов составила 85,4% от их количества, затем следуют Дагестан с 77,6%, Омская область с 76,8% и Воронежская область с 76,5% внутренних контрактов.
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"Безусловно, для регионов, имеющих развитую экономику и развитую сеть поставщиков в различных отраслях, большая доля "внутренних" контрактов не является чем-то странным. Однако для тех субъектов, которые существуют преимущественно за счет федеральных субсидий, подобный протекционизм может свидетельствовать, скорее, об отсутствии конкуренции и "избыточности" механизмов протекционизма", – цитирует контрольное ведомство руководителя проекта "Открытые данные" Счетной палаты Ивана Бегтина.
В среднем, по данным ведомства, в 2019 году 65,8% контрактов на поставку товаров и услуг для региональных органов власти были заключены с поставщиками из этого же региона. Москва расположилась на 56-м месте с 61,9%. В целом по России только в девяти субъектах доля контрактов с местными поставщиками меньше 50%. Реже всего с региональными исполнителями работают в Ленинградской области и в Ненецком автономном округе (31,8% и 7,1% от общего количества контрактов соответственно).
По мнению составителей рейтинга, такая ситуация с контрактной системой требует внимательного изучения. "В этом году в планах СП предусмотрен не только традиционный мониторинг этой сферы, но и ряд мероприятий по конкретным направлениям закупок". – отмечается в материалах ведомства.
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Чеченская республикаСчетная палата РФРоссияЭкономика
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