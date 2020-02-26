Ургант высмеял предложение Онищенко запретить татуировки

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил над предложением первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко запретить татуировки.
"Ощущение, что Геннадий хотел пойти на концерт Наргиз Закировой, но прямо перед ним двери закрылись", — с иронией предположил телеведущий.
Ранее Онищенко в интервью радиостанции "Говорит Москва" связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов. Кроме того, депутат заявил, что это увлечение чревато смертельно опасными заболеваниями.
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