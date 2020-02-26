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Ургант высмеял предложение Онищенко запретить татуировки
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РИА Новости

Ургант высмеял предложение Онищенко запретить татуировки

09:08 26.02.2020 (обновлено: 11:21 26.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил над предложением первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко запретить татуировки.

"Ощущение, что Геннадий хотел пойти на концерт Наргиз Закировой, но прямо перед ним двери закрылись", — с иронией предположил телеведущий.

Ранее Онищенко в интервью радиостанции "Говорит Москва" связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов. Кроме того, депутат заявил, что это увлечение чревато смертельно опасными заболеваниями.
Депутат Госдумы Виталий Милонов
18 сентября 2019, 03:16
Милонов предложил запретить подросткам делать себе татуировки
56846714173
Обсудить 31
Госдума РФИван УргантГеннадий ОнищенкоОбщество
Популярные комментарии
Ургант опасный вредитель, он усыпляет чувство опасности, через юмор, а это известный приём. Онищенко прав
26 февраля, 09:24
Джон Константин
94400058
Да этот дед уже умом тронулся,гоните его на отдых с правительства.
26 февраля, 09:10
sFsupreme Fx
58210561
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