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2020-02-26T09:00+0300
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Lamoda не подтвердила утечку персональных данных клиентов
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РИА Новости

Lamoda не подтвердила утечку персональных данных клиентов

09:00 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Онлайн-маркетплейс одежды и аксессуаров Lamoda не подтверждает информацию об утечке персональных данных своих клиентов, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Ранее в сети появилась информация о том, что данные более 1 миллиона клиентов интернет-магазина Lamoda оказались в свободном доступе. Скачать архив с электронной почтой, номерами телефонов и адресами клиентов магазина, согласно сообщениям, бесплатно может любой желающий.
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"Размещенный в публичном доступе файл не является базой персональных данных клиентов Lamoda. Вы можете в этом убедиться, в частности, изучив дополнительные комментарии к некоторым контактам в файле, где присутствуют упоминания других интернет-площадок. Мы всегда очень внимательно относимся к информации о наших пользователях", - сообщили в пресс-службе.
В компании также добавили, что издание Readovka, во вторник сообщившее о выставленной в открытый доступ базе контактов клиентов и приводящее комментарий компании, на самом деле не обращалось в Lamoda за комментариями по этому вопросу.
Lamoda – это технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас она имеет собственную логистическую структуру LM Express с доставкой в 150 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 11 миллионов покупателей. В компании работает около 5 тысяч человек.
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