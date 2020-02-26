В Иркутске 14 школ получили письма с угрозами

ИРКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Анонимные письма с угрозами распространения ядовитого газа поступили утром в среду на электронные почты 14 школ Анонимные письма с угрозами распространения ядовитого газа поступили утром в среду на электронные почты 14 школ Иркутска , эвакуация не проводилась, приняты меры безопасности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города Иркутска.

"В Иркутске письмо с угрозой распространить диоксин пришло на электронные адреса 14 школ. Известно, что ранее такие же угрозы поступали в школы других городов Сибири и Дальнего Востока. Эвакуация не проводилась. Приняты меры безопасности", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в письме содержится угроза, что газ якобы будет распространен, если одна из дальневосточных компаний не оплатит многомиллионный долг.