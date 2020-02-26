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В Иркутске 14 школ получили письма с угрозами
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РИА Новости

В Иркутске 14 школ получили письма с угрозами

08:56 26.02.2020 (обновлено: 10:27 26.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики во время урока . Архивное фото
ИРКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Анонимные письма с угрозами распространения ядовитого газа поступили утром в среду на электронные почты 14 школ Иркутска, эвакуация не проводилась, приняты меры безопасности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города Иркутска.
"В Иркутске письмо с угрозой распространить диоксин пришло на электронные адреса 14 школ. Известно, что ранее такие же угрозы поступали в школы других городов Сибири и Дальнего Востока. Эвакуация не проводилась. Приняты меры безопасности", - сообщил собеседник агентства.
Роспотребнадзор
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По его словам, в письме содержится угроза, что газ якобы будет распространен, если одна из дальневосточных компаний не оплатит многомиллионный долг.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, администрации школ действуют в соответствии с имеющимися у них на случай ЧС инструкциями. К обеспечению безопасности подключены сотрудники Росгвардии.
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