В Сочи на поиск пропавших детей в море вышел катер

"В 8.00 в море на поиск пропавших подростков вышел катер. На борту два спасателя ЮРПСО МЧС России", - говорится в сообщении.

В 7.15 на поиски детей вылетел вертолет Ка-32 МЧС России. Также была увеличена группировка сил для поиска. На данный момент в них задействованы 154 человека личного состава от единой государственной системы и 17 единиц техники.