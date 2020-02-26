Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T08:52+0300
https://ria.ru/20200226/1565207145.html
В Сочи на поиск пропавших детей в море вышел катер
https://cdn24.img.ria.ru/images/152592/34/1525923433_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_1d2e40c6d3a49e967c158ae4376002c9.jpg
РИА Новости

В Сочи на поиск пропавших детей в море вышел катер

08:52 26.02.2020
7246
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПляж в Сочи
Пляж в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пляж в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Катер вышел в море для поиска детей, пропавших во вторник вечером в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вечером во вторник двое ребят 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском и были снесены потоком воды в море. По информации ГУ МЧС России по региону, из-за шторма силой четыре-пять баллов, поиски детей велись только на берегу.
Вертолет Ка-32
Вчера, 08:10
К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет
"В 8.00 в море на поиск пропавших подростков вышел катер. На борту два спасателя ЮРПСО МЧС России", - говорится в сообщении.
В 7.15 на поиски детей вылетел вертолет Ка-32 МЧС России. Также была увеличена группировка сил для поиска. На данный момент в них задействованы 154 человека личного состава от единой государственной системы и 17 единиц техники.
Поиски детей велись всю ночь. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 00:53
Очевидица рассказала, как детей в Сочи унесло в море
4001023
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Очевидица рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей
Вертолет Ка-32
К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет
Сотрудник МЧС
В Сочи двух детей унесло в море во время шторма
Сотрудник МЧС
Пропавших в Сочи детей ищут более 140 человек
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Поисково-спасательные работы в Сочи
На поиски детей, пропавших в море в Сочи, направили второй катер
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил личности подростков, пропавших в море в Сочи
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
При поиске пропавших детей в Сочи обследовали 24 километра берега
На месте аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане
Пилот пострадал при аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Спасатели продолжат ночью искать детей, пропавших в море в Сочи
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
К поиску пропавших в море в Сочи детей привлекли беспилотник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния