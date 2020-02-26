В Сочи на поиск пропавших детей в море вышел катер

СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Катер вышел в море для поиска детей, пропавших во вторник вечером в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вечером во вторник двое ребят 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском и были снесены потоком воды в море. По информации ГУ МЧС России по региону, из-за шторма силой четыре-пять баллов, поиски детей велись только на берегу.
"В 8.00 в море на поиск пропавших подростков вышел катер. На борту два спасателя ЮРПСО МЧС России", - говорится в сообщении.
В 7.15 на поиски детей вылетел вертолет Ка-32 МЧС России. Также была увеличена группировка сил для поиска. На данный момент в них задействованы 154 человека личного состава от единой государственной системы и 17 единиц техники.
Поиски детей велись всю ночь. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.