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Программист предупредил о новой уязвимости iPhone
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РИА Новости

Программист предупредил о новой уязвимости iPhone

08:49 26.02.2020 (обновлено: 11:37 26.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Программист Томми Миск нашел уязвимость, которая позволяет приложениям для операционной системы iOS получать доступ к пользовательским данным. Об этом он рассказал в своем блоге.
Миск обратил внимание на особенность работы предустановленного приложения с камерой. Когда владелец iPhone впервые открывает его, сервис запрашивает разрешение на обработку геолокации. Чаще всего пользователи дают согласие. После этого камера записывает GPS-данные ко всем фотографиям, не запрашивая каждый раз отдельного разрешения.
Как только пользователь копирует снимок, вся информация о фото, включая координаты, оказывается в буфере обмена. По словам программиста, вытащить данные оттуда могут любые установленные на смартфоне приложения, в том числе и вредоносные.
Миск связался с Apple, но в компании ответили, что не считают обнаруженную им проблему уязвимостью и не собираются ее устранять.
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