Программист предупредил о новой уязвимости iPhone

Миск обратил внимание на особенность работы предустановленного приложения с камерой. Когда владелец iPhone впервые открывает его, сервис запрашивает разрешение на обработку геолокации. Чаще всего пользователи дают согласие. После этого камера записывает GPS-данные ко всем фотографиям, не запрашивая каждый раз отдельного разрешения.
Как только пользователь копирует снимок, вся информация о фото, включая координаты, оказывается в буфере обмена. По словам программиста, вытащить данные оттуда могут любые установленные на смартфоне приложения, в том числе и вредоносные.
Миск связался с Apple, но в компании ответили, что не считают обнаруженную им проблему уязвимостью и не собираются ее устранять.
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