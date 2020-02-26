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В Крыму назвали продление санкций США лицемерием
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РИА Новости

В Крыму назвали продление санкций США лицемерием

08:48 26.02.2020 (обновлено: 09:37 26.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПетросянПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Петросян
Порт в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Продление США санкций в отношении Крыма показывает лицемерие и двойные стандарты американских властей, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Трамп продлил действия указа по санкциям, подписанный его предшественником Бараком Обамой 6 марта 2014 года.
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"Абсолютно заполитизированное решение Трампа, не имеющее под собой никакой реальной обоснованной базы. Данный поступок в очередной раз показывает лицемерие и двойные стандарты США, которые отказываются признавать абсолютно легитимный с точки зрения всех мировых правовых институтов референдум 2014 года в Крыму", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его мнению, решение о продлении санкций продиктовано приближающимися президентскими выборами в США.
"Внутри США вовсю идет предвыборная гонка, и со стороны Трампа подобные решения направлены именно на внутреннего пользователя с целью поднятия своего рейтинга. Хочется верить, что если Трамп переизберется в этом году, то понимая, что у него это будет последний президентский срок, он наконец-то начнет работу на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном", - сказал Чегринец.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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