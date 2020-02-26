В Крыму назвали продление санкций США лицемерием

"Внутри США вовсю идет предвыборная гонка, и со стороны Трампа подобные решения направлены именно на внутреннего пользователя с целью поднятия своего рейтинга. Хочется верить, что если Трамп переизберется в этом году, то понимая, что у него это будет последний президентский срок, он наконец-то начнет работу на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном", - сказал Чегринец.