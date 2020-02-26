В Кузбассе экс-главбуха обвиняют в присвоении почти 8 миллионов рублей

КЕМЕРОВО, 26 фев - РИА Новости. Бывшему главному бухгалтеру крупной строительной компании в Бывшему главному бухгалтеру крупной строительной компании в Кемерово грозит до 10 лет лишения свободы за присвоение около 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"В полицию областного центра обратился директор крупной строительной компании. Он сообщил, что со счетов организации похищены денежные средства. В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кемерово установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась бывший главный бухгалтер фирмы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении главного бухгалтера было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

Следствие установило, что на протяжении двух лет обвиняемая присваивала деньги организации, в которой работала. Имея доступ к расчетным счетам, она переводила средства на собственные банковские карты, а также счета, открытые на ее родственников.

"Общая сумма причиненного ущерба составила около 7,8 миллиона рублей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы", – уточняет ведомство.