Авиакомпанию "Якутия" просят признать банкротом

"Как следует из искового заявления, постановлением четвертого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2019 по делу № А58-6730/2018 с АО "Авиакомпания Якутия" в пользу ООО "Аэрокарго+" были взысканы убытки в размере 223 798 493,07 рубля. Во исполнение постановления был выдан исполнительный лист. Однако сумма в размере 210 987 205, 82 рубля на расчетный счет кредитора не перечислена. По состоянию на 31.01.2020 основная сумма долга должника составляет 210 987 205, 82 рублей", - говорится в сообщении.