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Авиакомпанию "Якутия" просят признать банкротом
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РИА Новости

Авиакомпанию "Якутия" просят признать банкротом

08:42 26.02.2020
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© Фото : Aktug AtesСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Якутия
© Фото : Aktug Ates
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия". Архивное фото
ЯКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Компания "Аэрокарго +" подала исковое заявление в арбитражный суд республики о признании банкротом авиакомпании "Якутия" за долги в размере свыше 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба суда.
Как отметили в пресс-службе, "Аэрокарго +" подала иск 21 февраля.
"Как следует из искового заявления, постановлением четвертого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2019 по делу № А58-6730/2018 с АО "Авиакомпания Якутия" в пользу ООО "Аэрокарго+" были взысканы убытки в размере 223 798 493,07 рубля. Во исполнение постановления был выдан исполнительный лист. Однако сумма в размере 210 987 205, 82 рубля на расчетный счет кредитора не перечислена. По состоянию на 31.01.2020 основная сумма долга должника составляет 210 987 205, 82 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что вопрос о принятии заявления к производству арбитражного суда республики будет решен в течение пяти рабочих дней.
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Якутия (авиакомпания)РоссияПроисшествия
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