Похитивших у банка 57 миллионов рублей мать и сына отправили в колонию

ИРКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Мать и сын, похитившие 57 млн рублей у банка ВТБ-24 в Мать и сын, похитившие 57 млн рублей у банка ВТБ-24 в Иркутской области , будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

Следствие доказало, что, пользуясь служебным положением, сотрудник банка с 2013 по 2016 год инициировал выпуск 624 банковских карт с кредитным лимитом в 300 тысяч рублей. Для этого он использовал фиктивные копии паспортов 415 вымышленных лиц. Его мать снимала деньги с карт в банкоматах Ангарска и Иркутска. Затем для конспирации своих действий на карты периодически зачислялись минимальные платежи в счет погашения задолженности.

"Организованной группой были похищены денежные средства банка ВТБ-24 на сумму более 57 млн рублей, что составляет особо крупный размер… Им назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей и 6 лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание подсудимыми вины, раскаяние в содеянном и частичное возмещение ущерба.