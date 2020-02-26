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Похитивших у банка 57 миллионов рублей мать и сына отправили в колонию
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РИА Новости

Похитивших у банка 57 миллионов рублей мать и сына отправили в колонию

08:40 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Мать и сын, похитившие 57 млн рублей у банка ВТБ-24 в Иркутской области, будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Следствие доказало, что, пользуясь служебным положением, сотрудник банка с 2013 по 2016 год инициировал выпуск 624 банковских карт с кредитным лимитом в 300 тысяч рублей. Для этого он использовал фиктивные копии паспортов 415 вымышленных лиц. Его мать снимала деньги с карт в банкоматах Ангарска и Иркутска. Затем для конспирации своих действий на карты периодически зачислялись минимальные платежи в счет погашения задолженности.
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"Организованной группой были похищены денежные средства банка ВТБ-24 на сумму более 57 млн рублей, что составляет особо крупный размер… Им назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей и 6 лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание подсудимыми вины, раскаяние в содеянном и частичное возмещение ущерба.
Суд удовлетворил исковые требования банка ВТБ, взыскав с виновных 56 млн рублей в счет возмещения ущерба: у виновных изъяты квартиры, автомобиль, гаражный бокс, мобильные телефоны и часы.
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