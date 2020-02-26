В ГД назвали продление США санкций против России из-за Крыма ошибкой

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Трамп продлил действия указа по санкциям, подписанный его предшественником Бараком Обамой 6 марта 2014 года.
"Продление санкций контрпродуктивно и бессмысленно. Все это очередная внешнеполитическая ошибка властей США. Санкции не добавят доверия в отношениям между странами и себя уже, по сути, исчерпали и изжили", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, нынешний президент США наступает на грабли своего предшественника.
23 февраля, 18:27Будьте реалистами. Экс-посол США призвал Киев не думать о Крыме
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".