В ГД назвали продление США санкций против России из-за Крыма ошибкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что продление Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что продление США санкций против России из-за Крыма является их очередной внешнеполитической ошибкой, так как санкционная политика себя уже изжила.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Трамп продлил действия указа по санкциям, подписанный его предшественником Бараком Обамой 6 марта 2014 года.

"Продление санкций контрпродуктивно и бессмысленно. Все это очередная внешнеполитическая ошибка властей США. Санкции не добавят доверия в отношениям между странами и себя уже, по сути, исчерпали и изжили", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, нынешний президент США наступает на грабли своего предшественника.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.