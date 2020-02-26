Власти Кузбасса объяснили высокий уровень долгов по зарплате

КЕМЕРОВО, 26 фев - РИА Новости. Высокий уровень зарплатной задолженности в Кузбассе сложился в угольной отрасли из-за падения мировых цен на уголь, сообщили в ответе на запрос РИА Новости в департаменте труда и занятости населения Высокий уровень зарплатной задолженности в Кузбассе сложился в угольной отрасли из-за падения мировых цен на уголь, сообщили в ответе на запрос РИА Новости в департаменте труда и занятости населения Кемеровской области

Ранее сообщалось, что на 1 февраля 2020 года Кузбасс вышел на первое место среди регионов России по зарплатным долгам. По данным Госкомстата, зарплатный долг в регионе составляет 268,1 миллиона рублей.

"Основной объем задолженности сложился в угольной отрасли. Задолженность по заработной плате на отдельных угольных предприятиях региона, в основном в организациях, находящихся в стадии банкротства, сформировалась из-за сложной ситуации на мировых угольных рынках, связанной с падением как спроса, так и цен на уголь", – сообщили в департаменте.