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Власти Кузбасса объяснили высокий уровень долгов по зарплате
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РИА Новости

Власти Кузбасса объяснили высокий уровень долгов по зарплате

08:32 26.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШахтеры
Шахтеры
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шахтеры . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 26 фев - РИА Новости. Высокий уровень зарплатной задолженности в Кузбассе сложился в угольной отрасли из-за падения мировых цен на уголь, сообщили в ответе на запрос РИА Новости в департаменте труда и занятости населения Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что на 1 февраля 2020 года Кузбасс вышел на первое место среди регионов России по зарплатным долгам. По данным Госкомстата, зарплатный долг в регионе составляет 268,1 миллиона рублей.
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"Основной объем задолженности сложился в угольной отрасли. Задолженность по заработной плате на отдельных угольных предприятиях региона, в основном в организациях, находящихся в стадии банкротства, сформировалась из-за сложной ситуации на мировых угольных рынках, связанной с падением как спроса, так и цен на уголь", – сообщили в департаменте.
Отмечается, что снижение объема задолженности осуществляется самими предприятиями "как за счет осуществления текущей деятельности, так и за счет проводимой в рамках процедуры банкротства деятельности по реализации конкурсной массы (продажи имущества организаций) и взыскания дебиторской задолженности".
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Кемеровская областьЭкономика
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