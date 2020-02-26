В Москве в среду ожидаются мокрый снег и низкое давление

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя ожидает москвичей в среду, воздух в столице - от плюс 1 до плюс 3 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк​.

"Сегодня столичный регион попадет под влияние теплого атмосферного фронта, который приближается с запада. В Москве будет облачно, пойдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Но осадков ожидаем не много, не более 3 миллиметров", - рассказала Волосюк.

Также синоптик отметила, что температура в Москве ожидается не выше плюс 1 - плюс 3 градусов, в столичном регионе - от минус 2 до плюс 3.