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В Москве в среду ожидаются мокрый снег и низкое давление
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РИА Новости

В Москве в среду ожидаются мокрый снег и низкое давление

08:27 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя ожидает москвичей в среду, воздух в столице - от плюс 1 до плюс 3 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк​.
"Сегодня столичный регион попадет под влияние теплого атмосферного фронта, который приближается с запада. В Москве будет облачно, пойдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Но осадков ожидаем не много, не более 3 миллиметров", - рассказала Волосюк.
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Также синоптик отметила, что температура в Москве ожидается не выше плюс 1 - плюс 3 градусов, в столичном регионе - от минус 2 до плюс 3.
"Ветер будет дуть с юга, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и понизится до 731 миллиметра ртутного столба, что на 15 единиц ниже привычных для Москвы значений", - добавила метеоролог.
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