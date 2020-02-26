В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 24 февраля украинские силовики четыре раза нарушили режим тишины.
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"За 25 февраля... зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, а также гранатометов по подконтрольному республике населенному пункту Желобок.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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