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Число погибших в беспорядках в Нью-Дели выросло до 18
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РИА Новости

Число погибших в беспорядках в Нью-Дели выросло до 18

08:24 26.02.2020
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© AP Photo / Mukhtar KhanПолиция в Индии
Полиция в Индии
© AP Photo / Mukhtar Khan
Полиция в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 фев - РИА Новости. Не менее 18 человек погибли в столкновениях в северо-западных районах Нью-Дели, вспыхнувших в понедельник между сторонниками и противниками закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.
Ранения получили более 150 человек, в том числе дети.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
Власти поручили советнику по национальной безопасности Аджиту Довалю взять ситуацию в районах Нью-Дели под контроль. В среду утром Доваль встретился с лидерами различных общин, сообщили изданию источники в правительстве.
Накануне вечером власти Нью-Дели ввели комендантский час в охваченных беспорядками районах на севере города, передает агентство Times of India. Особые меры введены в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар.
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В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
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