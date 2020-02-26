Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T08:24+0300
https://ria.ru/20200226/1565206258.html
Украинская община ответила на слова Пристайко об "острове тирании"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673374_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3a77bb8d9c8bcb69c9c53f4eea4a993a.jpg
РИА Новости

Украинская община ответила на слова Пристайко об "острове тирании"

08:24 26.02.2020
2212
© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, комментируя сравнение республики с "островом тирании", заявила, что на полуострове царит межнациональный мир и согласие, что не дает спокойно спасть украинским властям, поэтому они выдумывают небылицы.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter призвал положить конец нарушениям прав человека в Крыму и заявил, что "на протяжении долгих шести лет Крымский полуостров превращается в остров тирании".
Украинский военнослужащий
Вчера, 00:39
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
"Межнациональный мир и согласие – главное для крымчан. В данном случае вспоминается старая поговорка: "Сосед спать не дает - хорошо живет". Это в случае Крыма и Украины, у нас все хорошо, а соседям мы жизни не даем, вот поэтому они и выдумывают всякие небылицы", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, на протяжении шести лет все мировое сообщество наблюдает, как Украина спекулирует темой полуострова, говоря о нарушении прав человека, в то время как крымчане, аргументируя реальными цифрами и фактами, доказывают обратное.
"Все чаще Крым стали посещать иностранные гости и зарубежные делегации, которые видят правду... А министру иностранных дел Украины я бы рекомендовала озаботиться имиджем своей страны в глазах мирового сообщества на фоне протестов против своих же сограждан, прилетевших из Китая, и положить конец нарушениям прав человека, прежде всего, в Украине", - сказала Гридчина.
В Полтавской области Украины произошли беспорядки после того, как в областной санаторий были помещены на карантины украинцы и иностранцы, эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
21 февраля, 17:25
В России оценили новую идею Киева о проведении "выборов" в Крыму
5930000
Обсудить 1
Анастасия ГридчинаВадим ПристайкоРеспублика КрымСевастопольВ мире
Рекомендуем
Порт в Севастополе
В Крыму назвали продление санкций США лицемерием
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назвал дату "точки невозврата" Крыма в Украину
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Украинский военнослужащий
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
Украинская военная техника на Донбассе
В Сети высмеяли заявление СНБО о подготовке к "наступлению" России
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали условие завершения конфликта на Украине
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
"Ему стоит застрелиться". Кто назвал факты о Майдане "выдумкой Кремля"
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал санкции США против 13 организаций цинизмом
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Здание Государственной Думы РФ
В ГД назвали продление США санкций против России из-за Крыма ошибкой
Панорама зимнего Киева
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния