Украинская община ответила на слова Пристайко об "острове тирании"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина , комментируя сравнение республики с "островом тирании", заявила, что на полуострове царит межнациональный мир и согласие, что не дает спокойно спасть украинским властям, поэтому они выдумывают небылицы.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter призвал положить конец нарушениям прав человека в Крыму и заявил, что "на протяжении долгих шести лет Крымский полуостров превращается в остров тирании".

"Межнациональный мир и согласие – главное для крымчан. В данном случае вспоминается старая поговорка: "Сосед спать не дает - хорошо живет". Это в случае Крыма и Украины, у нас все хорошо, а соседям мы жизни не даем, вот поэтому они и выдумывают всякие небылицы", - сказала РИА Новости Гридчина.

По ее словам, на протяжении шести лет все мировое сообщество наблюдает, как Украина спекулирует темой полуострова, говоря о нарушении прав человека, в то время как крымчане, аргументируя реальными цифрами и фактами, доказывают обратное.

"Все чаще Крым стали посещать иностранные гости и зарубежные делегации, которые видят правду... А министру иностранных дел Украины я бы рекомендовала озаботиться имиджем своей страны в глазах мирового сообщества на фоне протестов против своих же сограждан, прилетевших из Китая, и положить конец нарушениям прав человека, прежде всего, в Украине", - сказала Гридчина.

В Полтавской области Украины произошли беспорядки после того, как в областной санаторий были помещены на карантины украинцы и иностранцы, эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус.