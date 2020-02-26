К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вечером во вторник двое ребят 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском и были снесены потоком воды в море. По информации ГУ МЧС России по региону, из-за шторма силой четыре-пять баллов, поиски детей ведутся на берегу.
"В 7.15 взлетел вертолет Ка-32 МЧС России со спасателями на борту. Будет проводиться мониторинг акватории. Происходит наращивание группировки единой государственной системы в месте проведения поисковых работ. Всего привлечено 154 человека личного состава от единой государственной системы и 17 единиц техники, включая авиацию МЧС России", - говорится в сообщении.
Поиски детей велись всю ночь. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.