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К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет
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РИА Новости

К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

08:10 26.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВертолет Ка-32
Вертолет Ка-32
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-32. Архивное фото
СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вечером во вторник двое ребят 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском и были снесены потоком воды в море. По информации ГУ МЧС России по региону, из-за шторма силой четыре-пять баллов, поиски детей ведутся на берегу.
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"В 7.15 взлетел вертолет Ка-32 МЧС России со спасателями на борту. Будет проводиться мониторинг акватории. Происходит наращивание группировки единой государственной системы в месте проведения поисковых работ. Всего привлечено 154 человека личного состава от единой государственной системы и 17 единиц техники, включая авиацию МЧС России", - говорится в сообщении.
Поиски детей велись всю ночь. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.
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Ка-32МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
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