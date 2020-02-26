К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

По предварительным данным, вечером во вторник двое ребят 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском и были снесены потоком воды в море. По информации ГУ МЧС России по региону, из-за шторма силой четыре-пять баллов, поиски детей ведутся на берегу.