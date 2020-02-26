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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-26T10:12+0300
https://ria.ru/20200226/1565205603.html
В пригород Алеппо возвращается мирная жизнь
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РИА Новости

В пригород Алеппо возвращается мирная жизнь

07:47 26.02.2020 (обновлено: 10:12 26.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовМестные жители в Алеппо
Местные жители в Алеппо
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Местные жители в Алеппо. Архивное фото
РАШИДИН (Алеппо, Сирия), 26 фев - РИА Новости. Мирные жители постепенно возвращаются в поселок Рашидин, расположенный в пригороде Алеппо, где недавно завершились боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
Одним из первых в поселок вернулся молодой человек по имени Мухаммад Джабхат. Сейчас он оценивает разрушения собственного дома и ущерб, нанесенный боевиками и военными действиями.
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"Здесь у нас был мандариновый сад. Боевики его весь вырубили. Зачем?" - возмущается Джабхат.
Еще больше денег уйдет, чтобы отремонтировать полуразрушенный и разграбленный дом. Для российских журналистов Мухаммад провел небольшую экскурсию по своему пострадавшему жилищу.
"Здесь у нас была гостиная. Я помню, как мы подбирали для нее мебель - диваны, стол. Потом пришли боевики. Посмотрите - они все украли! Даже двери", - объясняет он.
Разграбленных домов в поселке - каждый второй. Экстремисты удерживали Рашидин несколько лет и превратили его в один из своих основных опорных пунктов, отсюда же они вели обстрел соседних районов Алеппо. Боевые действия продолжались даже в феврале - только в этом месяце террористы выпустили из Рашидина больше ста мин и снарядов. Десятки горожан погибли и были ранены.
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Теперь в район вслед за сирийскими саперами осторожно возвращаются напуганные мирные жители.
Сам боевики ушли не так далеко. "До турецкого поста отсюда один километр. Там есть солдаты и офицеры. В ту же сторону отступили боевики. Они прикрываются турками, чтобы мы не могли гнать их дальше", - посетовал в разговоре с российскими журналистами военнослужащий сирийской армии по имени Бакри.
Но спокойная жизнь все-атки постепенно возвращается и в эти края. Освобождение Рашидина сделало возможным движение по важнейшей сирийской трассе М5 из Алеппо в Дамаск - дорога проходит именно через этот район. Сейчас автовокзал Алеппо снова работает, и здесь буквально за два-три доллара (полторы тысячи сирийских лир) можно купить билет на автобус не только в столицу Сирии, но и на самый юг страны.
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Проезду по М5 мешают турки - там тоже находится турецкий наблюдательный пункт. Когда-то он стоял на границе Идлибской зоны деэскалации, но из-за контрнаступления сирийской армии оказался в ее тылу. И если раньше турки могли мониторить ситуацию на линии соприкосновения между боевиками и армией, то сейчас особого смысла в их присутствии на сирийской земле нет. А вот неудобства остались - в целях безопасности турки перекрывают в районе своего блокпоста М5 и вынуждают мирных граждан объезжать трассу по окрестным деревням.
"Дорога отличная. Но из-за турок приходится делать крюк примерно в 7 километров. Теряем лишние полтора часа. И самое главное, эта объездная дорога ужасная, вся разбитая. Из-за нее мне скоро придется ремонтировать ходовую", - жалуется водитель междугороднего автобуса Лудфи Маджиб.
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"Я не понимаю, почему мы должны объезжать? Почему мы не можем свободно передвигаться по нашей земле? Откуда там турки на дороге?" - поделился в интервью российским журналистам житель Алеппо Мухаммад Нидал эль Башар.
Сохраняется напряженная ситуация и в самой Идлибской зоне деэскалации. По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлёва, на территории зоны по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 33 обстрелов прилегающих населенных пунктов.
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