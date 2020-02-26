В пригород Алеппо возвращается мирная жизнь

РАШИДИН (Алеппо, Сирия), 26 фев - РИА Новости. Мирные жители постепенно возвращаются в поселок Рашидин, расположенный в пригороде Мирные жители постепенно возвращаются в поселок Рашидин, расположенный в пригороде Алеппо , где недавно завершились боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.

Одним из первых в поселок вернулся молодой человек по имени Мухаммад Джабхат. Сейчас он оценивает разрушения собственного дома и ущерб, нанесенный боевиками и военными действиями.

"Здесь у нас был мандариновый сад. Боевики его весь вырубили. Зачем?" - возмущается Джабхат.

Еще больше денег уйдет, чтобы отремонтировать полуразрушенный и разграбленный дом. Для российских журналистов Мухаммад провел небольшую экскурсию по своему пострадавшему жилищу.

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"Здесь у нас была гостиная. Я помню, как мы подбирали для нее мебель - диваны, стол. Потом пришли боевики. Посмотрите - они все украли! Даже двери", - объясняет он.

Разграбленных домов в поселке - каждый второй. Экстремисты удерживали Рашидин несколько лет и превратили его в один из своих основных опорных пунктов, отсюда же они вели обстрел соседних районов Алеппо. Боевые действия продолжались даже в феврале - только в этом месяце террористы выпустили из Рашидина больше ста мин и снарядов. Десятки горожан погибли и были ранены.

Теперь в район вслед за сирийскими саперами осторожно возвращаются напуганные мирные жители.

Сам боевики ушли не так далеко. "До турецкого поста отсюда один километр. Там есть солдаты и офицеры. В ту же сторону отступили боевики. Они прикрываются турками, чтобы мы не могли гнать их дальше", - посетовал в разговоре с российскими журналистами военнослужащий сирийской армии по имени Бакри.

Но спокойная жизнь все-атки постепенно возвращается и в эти края. Освобождение Рашидина сделало возможным движение по важнейшей сирийской трассе М5 из Алеппо в Дамаск - дорога проходит именно через этот район. Сейчас автовокзал Алеппо снова работает, и здесь буквально за два-три доллара (полторы тысячи сирийских лир) можно купить билет на автобус не только в столицу Сирии , но и на самый юг страны.

Проезду по М5 мешают турки - там тоже находится турецкий наблюдательный пункт. Когда-то он стоял на границе Идлибской зоны деэскалации, но из-за контрнаступления сирийской армии оказался в ее тылу. И если раньше турки могли мониторить ситуацию на линии соприкосновения между боевиками и армией, то сейчас особого смысла в их присутствии на сирийской земле нет. А вот неудобства остались - в целях безопасности турки перекрывают в районе своего блокпоста М5 и вынуждают мирных граждан объезжать трассу по окрестным деревням.

"Дорога отличная. Но из-за турок приходится делать крюк примерно в 7 километров. Теряем лишние полтора часа. И самое главное, эта объездная дорога ужасная, вся разбитая. Из-за нее мне скоро придется ремонтировать ходовую", - жалуется водитель междугороднего автобуса Лудфи Маджиб.

Возмущены и пассажиры.

"Я не понимаю, почему мы должны объезжать? Почему мы не можем свободно передвигаться по нашей земле? Откуда там турки на дороге?" - поделился в интервью российским журналистам житель Алеппо Мухаммад Нидал эль Башар.