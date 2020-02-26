В Подмосковье сообщили, когда может начаться пожароопасный сезон

"При аномально теплой зиме создаются идеальные условия для пожаров — в сухую погоду достаточно одной искры, чтобы пламя мгновенно вспыхнуло и быстро распространилось. Как правило, сезон открывается в апреле месяце и длится до ноября. В этом году открытие сезона в связи с такими климатическими изменениями, возможно, будет уже в марте", - говорится в сообщении.