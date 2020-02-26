В Подмосковье сообщили, когда может начаться пожароопасный сезон

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пожароопасный сезон в Подмосковье из-за аномально теплой зимы в этом году может начаться уже в марте, а не в апреле, как происходит обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.
"При аномально теплой зиме создаются идеальные условия для пожаров — в сухую погоду достаточно одной искры, чтобы пламя мгновенно вспыхнуло и быстро распространилось. Как правило, сезон открывается в апреле месяце и длится до ноября. В этом году открытие сезона в связи с такими климатическими изменениями, возможно, будет уже в марте", - говорится в сообщении.
Пожароопасный сезон – период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, напомнили в пресс-службе. В лесах начинают действовать ряд ограничений: разводить костры разрешается только в специально отведенных местах, запрещается сжигать мусор, бросать горящие окурки, оставлять стекло, горючие материалы, пропитанные бензином или керосином, бытовые, строительные, промышленные и иные отходы и мусор, рассказали в ведомстве.
С началом пожароопасного сезона в режим готовности к тушению лесных пожаров переходят силы и средства учреждений, подведомственных комитету лесного хозяйства, организуется работа региональной диспетчерской службы в круглосуточном режиме, контролируется выполнение в установленные сроки противопожарных мероприятий, организуется наземный и авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах региона, отметили в пресс-службе.
"В регионе с такой рекреационной нагрузкой местное население является основной причиной всех лесных пожаров. Порой граждане при нахождении в лесах не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности", - подчеркивает комитет лесного хозяйства.