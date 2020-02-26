Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T09:57+0300
https://ria.ru/20200226/1565205377.html
В НП ГЛОНАСС помогут выявить потенциально опасные участки дорог
https://cdn24.img.ria.ru/images/155205/45/1552054548_0:0:3130:1761_1036x0_80_0_0_f2b400aca3708ad3952ad83e5243537a.jpg
РИА Новости

В НП ГЛОНАСС помогут выявить потенциально опасные участки дорог

07:27 26.02.2020 (обновлено: 09:57 26.02.2020)
1441
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДорога зимой
Дорога зимой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Дорога зимой. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Система оповещения МВД и ГИБДД о резком торможении автомобилей появится в РФ к 2022 году, данные о необычном поведении машин будут автоматически передаваться из внутренних систем на специальную цифровую платформу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь НП "Глонасс", представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
Данные поведения автомобилей будут поступать из уже существующих транспортных платформ автопроизводителей на платформу "Автодата". Ряд российских производителей уже подтвердил готовность участия в проекте, информация о партнерах будет озвучена в ближайшее время, сказал собеседник агентства.
"Данные будут обезличены. Платформа не будет знать имя собственника ТС. Задача - выявить потенциально опасные участки дорог, основываясь не только на горьком опыте смертельных ДТП", - отметил Федосеев.
Информация с "Автодаты" позволит органам власти принимать необходимые меры безопасности на дорогах: снижение скорости, установка дополнительных знаков, замена асфальтового покрытия и так далее. Ожидается, что данный проект позволит снизить количество ДТП в среднем на 20-30% за год.
Проект "Автодата" предполагает создание платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Это данные об эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде - качестве дороги, погодных условиях, географии использования. Информация может поставляться и собираться в режиме реального времени через V2X-технологии, посредством которых автомобиль взаимодействует с другими автомобилями, окружающей средой и инфраструктурой.
Продажа смартфонов
29 ноября 2019, 04:52
Смартфоны в России будут оповещать пешеходов о приближающейся машине
16600514
Обсудить 1
НП "ГЛОНАСС"ГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
Рекомендуем
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
Мужчина работает за ноутбуком
Исследование показало, через какую соцсеть проще всего найти работу
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Украинский военнослужащий
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Половину рейса Сеул-Нанкин изолировали из-за подозрения на коронавирус
Смартфон
Названы способы уберечься от слежки через смартфон
Последствия наводнения в Тулуне
Метеорологи рассказали, где в России чаще всего случались катаклизмы
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Очевидица рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США
Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали условие завершения конфликта на Украине
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния