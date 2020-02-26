В НП ГЛОНАСС помогут выявить потенциально опасные участки дорог

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Система оповещения МВД и Система оповещения МВД и ГИБДД о резком торможении автомобилей появится в РФ к 2022 году, данные о необычном поведении машин будут автоматически передаваться из внутренних систем на специальную цифровую платформу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь НП "Глонасс" , представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Данные поведения автомобилей будут поступать из уже существующих транспортных платформ автопроизводителей на платформу "Автодата". Ряд российских производителей уже подтвердил готовность участия в проекте, информация о партнерах будет озвучена в ближайшее время, сказал собеседник агентства.

"Данные будут обезличены. Платформа не будет знать имя собственника ТС. Задача - выявить потенциально опасные участки дорог, основываясь не только на горьком опыте смертельных ДТП", - отметил Федосеев.

Информация с "Автодаты" позволит органам власти принимать необходимые меры безопасности на дорогах: снижение скорости, установка дополнительных знаков, замена асфальтового покрытия и так далее. Ожидается, что данный проект позволит снизить количество ДТП в среднем на 20-30% за год.