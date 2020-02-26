В Хабаровске проверили часть "заминированных" школ

"В Хабаровске эвакуировали все 70 школ, это более 41 тысячи детей и более 3 тысяч педагогов и работников. Спецслужбами уже проверено 46 учебных заведений. Информация о минировании не подтвердилась. Проверки остальных школ продолжаются", - сказал собеседник агентства.