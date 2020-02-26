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В Хабаровске проверили часть "заминированных" школ
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РИА Новости

В Хабаровске проверили часть "заминированных" школ

07:17 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 фев - РИА Новости. Почти 50 из 70 школ Хабаровска, эвакуированных в среду из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, проверены, информация об угрозах не подтвердилась, сообщили РИА Новости в мэрии Хабаровска.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре после поступления сообщений были эвакуированы все школы.
"В Хабаровске эвакуировали все 70 школ, это более 41 тысячи детей и более 3 тысяч педагогов и работников. Спецслужбами уже проверено 46 учебных заведений. Информация о минировании не подтвердилась. Проверки остальных школ продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что письма с угрозами поступили на электронную почту нескольких школ без указания адресов, в целях безопасности эвакуировали всех учеников.
Ранее сообщалось, что 3 февраля также эвакуированы все школы Хабаровска, а также школы Комсомольска-на-Амуре, одна школа Владивостока, три школы Биробиджана, все школы Благовещенска. В течение февраля также "минировались" детские сады и мэрия Хабаровска. Все сообщения оказались ложными.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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