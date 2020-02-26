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2020-02-26T07:12+0300
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Метеорологи рассказали, где в России чаще всего случались катаклизмы
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РИА Новости

Метеорологи рассказали, где в России чаще всего случались катаклизмы

07:12 26.02.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПоследствия наводнения в Тулуне
Последствия наводнения в Тулуне
© РИА Новости / Александр Кряжев
Последствия наводнения в Тулуне. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных осадков и паводков, говорится в докладе Гидрометцентра России.
Как отмечается в документе, общее число опасных явлений в 2019 году в России снизилось до 903 единиц, что составляет 75% от показателя 2018 года. Количество опасных природных явлений, которые нанесли значительный ущерб экономике страны, также снизилось - с 465 в 2018 году до 346 в 2019 году. Ученым не удалось предсказать 17 опасных явлений в 2019 году.
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Согласно данным, приведенным в докладе, наибольшее число опасных природных явлений, которые нанесли ущерб экономике, произошло в Сибирском (86 явлений), Дальневосточном (71 явление) и Южном (62 явления) федеральных округах. Главными разрушительными природными катаклизмами для России стали ураганы, сильные ветра, сильные осадки, дождевые паводки и чрезвычайная пожарная опасность.
Авторы доклада приводят статистку, исходя из которой в среднем за последние пять лет количество опасных погодных явлений, нанесших ущерб экономике, составляет 396 единиц, аналогичный показатель для пятилетки с 1996 по 2000 год составил 176 явлений.
Согласно прогнозам климатологов, рост опасных природных явлений является результатом стремительного изменения климата на планете. Для России также отмечен многолетний тренд увеличения количества опасных явлений.
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Одним из инструментов по снижению темпов роста опасных погодных явлений стало Парижское соглашение. Его приняли в декабре 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКООНИК). Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года. По данным на 12 февраля 2020 года его подписали 195 стран и территориальных объединений. Россия ратифицировала Парижское соглашение в сентябре 2019 года. В конце 2019 года правительство РФ подписало указ о необходимости разработать план адаптации страны к изменению климата.
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Дальневосточный ФОСибирский ФОРоссияЮжный ФООбщество
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