В Находке прокуратура проверяет данные о загрязнении угольной пылью

"На место выезжал исполняющий обязанности находкинского транспортного прокурора, он проводил осмотр с привлечением контролирующих органов. Проверка проводится", - сказал Каплунов, отвечая на вопрос, какие меры принимает прокуратура по ситуации во Врангеле, на которую жалуются местные жители.