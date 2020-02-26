В Находке прокуратура проверяет данные о загрязнении угольной пылью

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку по обращению жителей района Находки Врангель о регулярном загрязнении окружающей среды угольной пылью, сообщил журналистам дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов.
Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами. В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.
"На место выезжал исполняющий обязанности находкинского транспортного прокурора, он проводил осмотр с привлечением контролирующих органов. Проверка проводится", - сказал Каплунов, отвечая на вопрос, какие меры принимает прокуратура по ситуации во Врангеле, на которую жалуются местные жители.