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В Находке прокуратура проверяет данные о загрязнении угольной пылью
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РИА Новости

В Находке прокуратура проверяет данные о загрязнении угольной пылью

07:04 26.02.2020
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© РИА Новости / Игорь ОнучинНаходка
Находка
© РИА Новости / Игорь Онучин
Находка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку по обращению жителей района Находки Врангель о регулярном загрязнении окружающей среды угольной пылью, сообщил журналистам дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов.
Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами. В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.
"На место выезжал исполняющий обязанности находкинского транспортного прокурора, он проводил осмотр с привлечением контролирующих органов. Проверка проводится", - сказал Каплунов, отвечая на вопрос, какие меры принимает прокуратура по ситуации во Врангеле, на которую жалуются местные жители.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НаходкаПриморский крайПроисшествия
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