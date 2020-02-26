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Школы в Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул
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РИА Новости

Школы в Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул

07:02 26.02.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
ТОКИО, 26 фев - РИА Новости. Муниципальные школы Токио изменят время начала занятий, сократят масштаб мероприятий, а также, возможно, ускорят начало весенних каникул. Такое решение было принято на заседании штаба по противодействую распространения нового типа коронавируса COVID-19.
"Ближайшие две недели - важнейшие для максимального сдерживания резкого роста заболеваний. Повторю еще раз - это критически важный период", - сказала на заседании губернатор Токио Коикэ Юрико.
Для того чтобы избежать лишнего риска заражения детей при поездках в электричках и метро в час пик, решено сдвинуть начало занятий на более позднее время. В марте в Японии заканчивается учебный год и проходят выпускные церемонии и мероприятия. В этом году решено свести их к минимум, отказавшись от прощальных вечеров. Стоит вопрос о сокращении масштабов и времени церемоний вручения дипломов выпускникам. В Токио будет также рассматриваться вопрос об изменении времени начала весенних каникул, сдвинув его на более раннее время.
В школах, где хотя бы один ученик или учитель заболеют новым типом коронавирусной инфекции, будут прекращены занятия на 14 дней.
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Во вторник школа при посольстве РФ в Японии объявила о том, что каникулы в этом году начнутся не с 21 марта, а с конца этой недели.
Такие тенденции есть не только в столичном регионе. Комитет по образованию самого северного японского острова Хоккайдо обратился к муниципальным школам города с предложением с завтрашнего дня отменить занятия. Вопрос будет рассмотрен местными комитетами по образованию, эта мера может затронуть 600 школ губернаторства.
Всего в Японии заражение новым типом коронавируса подтверждено у 862 человека. Из них 691 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Кроме тех, кто заразился на судне Diamond Princess, на территории Японии инфицированы 157 человек, в том числе те, кто побывал в Китае, и 14 человек, эвакуированных чартерными рейсами из китайского города Ухань.
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В тяжелом состоянии находятся 37 человек, четыре человека с круизного лайнера скончались, из них двое с диагнозом новой коноравирусной инфекции. Еще одна женщина умерла в префектуре Канагава также от COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
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Распространение нового коронавирусаЯпонияТокиоВ мире
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