В Находке завели два уголовных дела из-за загрязнения угольной пылью

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Два уголовных дела возбудили по факту загрязнения угольной пылью акватории и воздуха в Находкинском городском округе, сообщил журналистам дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов.
Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами. В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров (компаний, занимающихся погрузкой и разгрузкой судов) в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.
"В целях устранения нарушений находкинский транспортный прокурор в течение последних трех лет внёс более 60 представлений, в суд направлены 45 исковых заявлений. В отношении виновных юридических и должностных лиц возбуждены более 130 дел об административных правонарушениях. По материалам проверок транспортного прокурора возбуждены и расследуются два уголовных дела по факту загрязнения воздуха и морской среды в Находке", - сказал Каплунов.
Как пояснил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте дальневосточной транспортной прокуратуры Игорь Пахомов, одно уголовное дело расследовалось по факту загрязнения атмосферного воздуха в связи с повышением концентрации загрязняющих веществ почти по всей территории Находки, поэтому установить, работа каких стивидоров стала причиной, сложно. Источник загрязнения найти не удалось, так как стивидоры расположены очень близко, уголь переваливают одного и того же сорта. Это уголовное дело приостановили.
"Второе дело - по факту загрязнения морской среды. Отбирали пробы, ... загрязнены морские ресурсы, проведена экспертиза, дело находится в стадии расследования, на контроле у нас. Отбирали пробы в зоне влияния нескольких стивидоров в Находкинскому городском округе. Это и Восточный, и Находка - я имею в виду морские порты", - сказал Пахомов.