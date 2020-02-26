В Находке завели два уголовных дела из-за загрязнения угольной пылью

"В целях устранения нарушений находкинский транспортный прокурор в течение последних трех лет внёс более 60 представлений, в суд направлены 45 исковых заявлений. В отношении виновных юридических и должностных лиц возбуждены более 130 дел об административных правонарушениях. По материалам проверок транспортного прокурора возбуждены и расследуются два уголовных дела по факту загрязнения воздуха и морской среды в Находке", - сказал Каплунов.

Как пояснил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте дальневосточной транспортной прокуратуры Игорь Пахомов, одно уголовное дело расследовалось по факту загрязнения атмосферного воздуха в связи с повышением концентрации загрязняющих веществ почти по всей территории Находки, поэтому установить, работа каких стивидоров стала причиной, сложно. Источник загрязнения найти не удалось, так как стивидоры расположены очень близко, уголь переваливают одного и того же сорта. Это уголовное дело приостановили.