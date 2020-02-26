Контактировавших с россиянами с Diamond Princess могут проверить

"Если у кого-то (из прибывших россиян с Diamond Princess - ред.) будет подтвержден (коронавирус - ред.), он будет проходить лечение ... в соответствии с этой коронавирусной инфекцией... Также (в соответствии со - ред.) стандартами, действующими на территории РФ, в отношении граждан, которые были с ним в контакте, будут проводиться мероприятия по отношению (к ним - ред.) как к контактным", - сообщила Аббасова.