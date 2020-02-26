Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T06:55+0300
https://ria.ru/20200226/1565205115.html
Контактировавших с россиянами с Diamond Princess могут проверить
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565155486_0:124:3072:1852_1036x0_80_0_0_30a893fe06e714878333585f92ee3c45.jpg
РИА Новости

Контактировавших с россиянами с Diamond Princess могут проверить

06:55 26.02.2020
1345
© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Контактировавших с прибывшими во Владивосток с борта лайнера Diamond Princess россиянами проверят, если в результате обследования у пассажиров судна будет обнаружен коронавирус, сообщила журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.
"Если у кого-то (из прибывших россиян с Diamond Princess - ред.) будет подтвержден (коронавирус - ред.), он будет проходить лечение ... в соответствии с этой коронавирусной инфекцией... Также (в соответствии со - ред.) стандартами, действующими на территории РФ, в отношении граждан, которые были с ним в контакте, будут проводиться мероприятия по отношению (к ним - ред.) как к контактным", - сообщила Аббасова.
Ранее она заявляла, что окончательные результаты анализов даст научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. Они появятся за день до окончания срока карантина.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Часть россиян отпустили с судна. Восемь граждан РФ самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана, где они будут находиться на карантине. Позднее власти Приморья сообщили, что семь россиян с Diamond Princess прибыли 23 февраля во Владивосток, их также поместили на карантин.
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
25 февраля, 07:06
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
301001
Обсудить 0
Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладивостокОбщество
Рекомендуем
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
Школы в Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул
Мужчина в защитном костюме у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Сомалийский пират
В Венесуэле пираты ограбили судно и убили капитана
Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в итальянском городе Казальпустерленго
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали условие завершения конфликта на Украине
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Половину рейса Сеул-Нанкин изолировали из-за подозрения на коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Возможность заноса коронавируса в Россию возрастает, заявила Попова
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
Врачи рассказали, как правильно есть блины на Масленицу
Последствия наводнения в Тулуне
Метеорологи рассказали, где в России чаще всего случались катаклизмы
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
Врачи рассказали, с какой начинкой лучше всего есть блины
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
Коронавирус выявили еще у шести американцев с лайнера Diamond Princess
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния