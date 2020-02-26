Контактировавших с россиянами с Diamond Princess могут проверить

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Контактировавших с прибывшими во Владивосток с борта лайнера Diamond Princess россиянами проверят, если в результате обследования у пассажиров судна будет обнаружен коронавирус, сообщила журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.
"Если у кого-то (из прибывших россиян с Diamond Princess - ред.) будет подтвержден (коронавирус - ред.), он будет проходить лечение ... в соответствии с этой коронавирусной инфекцией... Также (в соответствии со - ред.) стандартами, действующими на территории РФ, в отношении граждан, которые были с ним в контакте, будут проводиться мероприятия по отношению (к ним - ред.) как к контактным", - сообщила Аббасова.
Ранее она заявляла, что окончательные результаты анализов даст научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. Они появятся за день до окончания срока карантина.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Часть россиян отпустили с судна. Восемь граждан РФ самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана, где они будут находиться на карантине. Позднее власти Приморья сообщили, что семь россиян с Diamond Princess прибыли 23 февраля во Владивосток, их также поместили на карантин.
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