Врачи рассказали, как правильно есть блины на Масленицу

"Общий совет на масленичную неделю – не надо каждый день объедаться блинами, особенно если потом кто-то будет поститься, эти перепады качества и количества потребляемой пищи очень вредны… Можно в день съедать по несколько блинов, ничего страшного не будет, но желательно это сочетать с физической активностью", — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.