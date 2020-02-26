Врачи рассказали, как правильно есть блины на Масленицу

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ежедневное употребление блинов на масленичную неделю не вызовет неприятных последствий, если совмещать это с физической активностью и не переедать, считают опрошенные РИА Новости врачи.
"Общий совет на масленичную неделю – не надо каждый день объедаться блинами, особенно если потом кто-то будет поститься, эти перепады качества и количества потребляемой пищи очень вредны… Можно в день съедать по несколько блинов, ничего страшного не будет, но желательно это сочетать с физической активностью", — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.
Он отметил, что блины — достаточно калорийный продукт, с одной стороны, они являются источником энергии, ими можно быстро насытиться, а с другой, чрезмерное их потребление может привести к набору веса. По его словам, блины лучше употреблять в первой половине дня — на завтрак или обед, перед физической активностью.
С ним согласна доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия. Она уточнила, что при употреблении большого количества блинов во время масленичной недели следует сокращать калорийность других продуктов.
"Если вы добавляете в значительном количестве блины в рацион, то надо в эти дни включать овощи и фрукты, чтобы было больше клетчатки, чтобы чувство насыщения наступало быстрее", — пояснила Чедия.
Противопоказаниями к употреблению блинов является только индивидуальная непереносимость компонентов продукта, в остальных случаях употреблять их можно, но в умеренном количестве, добавил Буеверов. "Меньше блинов надо есть больным с ожирением, с диабетом второго типа, с жировой болезнью печени, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с атеросклерозом", — пояснил врач.
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