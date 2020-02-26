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2020-02-26T06:36+0300
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В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за "минирования"
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РИА Новости

В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за "минирования"

06:36 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Несколько школ Новосибирска эвакуировали после анонимных сообщений о "минировании", поступивших по электронной почте, сообщает областное правительство со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии.
"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений 26 февраля 2020 года о минировании ряда объектов образования. Как сообщили в аппарате областной АТК, сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты", - говорится в сообщении, где поясняется, что речь идет о школах.
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Отмечается, что, согласно законам и алгоритмам ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Спецслужбы обследуют здания на предмет взрывных устройств.
"В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений", - информирует областное правительство. По данным властей, ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.
Ранее в среду после сообщений о "минировании" проверяли школы во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все угрозы оказались ложными. На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор.
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