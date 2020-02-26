В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за "минирования"

НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Несколько школ Несколько школ Новосибирска эвакуировали после анонимных сообщений о "минировании", поступивших по электронной почте, сообщает областное правительство со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии.

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений 26 февраля 2020 года о минировании ряда объектов образования. Как сообщили в аппарате областной АТК, сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты", - говорится в сообщении, где поясняется, что речь идет о школах.

Отмечается, что, согласно законам и алгоритмам ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Спецслужбы обследуют здания на предмет взрывных устройств.

"В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений", - информирует областное правительство. По данным властей, ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.

Ранее в среду после сообщений о "минировании" проверяли школы во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске.