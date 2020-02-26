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В Венесуэле пираты ограбили судно и убили капитана
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РИА Новости

В Венесуэле пираты ограбили судно и убили капитана

06:34 26.02.2020
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Депутат национальной ассамблеи Венесуэлы Омар Гонсалес заявил СМИ о нападении пиратов и убийстве капитана судна "Сан-Рамон" под греческим флагом в бухте Посуэлос напротив Пуэрто-ла-Крус.
Как отметил Гонсалес - депутат от штата Ансоатеги, в котором расположен порт, это первое в регионе нападение пиратов на грузовое судно, ранее атакам подвергались малые суда и яхты, преимущественно туристические.
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Шестеро вооруженных преступников в ночь на 24 февраля на скоростной лодке подошли к стоящему судну и взобрались на борт при помощи альпинистского снаряжения. Экипаж судна, в который помимо капитана - гражданина Колумбии - входили еще семеро колумбийцев, двое венесуэльцев и кубинец, был взят в плен.
"По слухам в сейфе корабля лежала крупная сумма денег, около 36 тысяч долларов. Они (пираты - ред.) пленили экипаж и неоднократно просили капитана рассказать, где хранятся эти деньги, после чего выстрелили ему в голову", - заявил депутат со ссылкой на адвоката судовладельца. Слова депутата приводит издание Semana.
По его словам, при ограблении был ранен сотрудник береговой охраны, находившийся на судне, ещё один член экипажа, электрик, спрыгнул с корабля во время нападения и до сих пор не найден.
"Сан-Рамон" находился в Пуэрто-ла-Крус в течение 65 дней, власти задержали его по подозрению в контрабанде, однако на момент нападения судно уже имело документы, разрешающие выход.
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