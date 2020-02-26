Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в итальянском городе Казальпустерленго

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует россиянам ездить в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса в этих странах, сообщается на сайте ведомства.

Подчеркивается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о риске инфицирования при их посещении.

По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания Covid-19, 11 человек умерли.

Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 — со смертельным исходом.

Италии число инфицированных превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны, в областях Ломбардия и Венето.

Новая коронавирусная инфекция

В конце 2019 года власти КНР сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.

В материковом Китае число зараженных уже превысило 78 тысяч человек, умерли 2715, выздоровели более 29 тысяч.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находящихся там россиян.