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Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
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РИА Новости

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

06:33 26.02.2020 (обновлено: 09:05 26.02.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoАвтомобиль скорой помощи и медицинские работники в итальянском городе Казальпустерленго
Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в итальянском городе Казальпустерленго
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует россиянам ездить в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса в этих странах, сообщается на сайте ведомства.
Подчеркивается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о риске инфицирования при их посещении.
По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания Covid-19, 11 человек умерли.
Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 — со смертельным исходом.
В Италии число инфицированных превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны, в областях Ломбардия и Венето.
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Новая коронавирусная инфекция

В конце 2019 года власти КНР сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.
В материковом Китае число зараженных уже превысило 78 тысяч человек, умерли 2715, выздоровели более 29 тысяч.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находящихся там россиян.
Кроме того, были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД также прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Южная КореяРоссияИранИталияОбщество
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