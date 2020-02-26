Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай

"Из зала суда принудительно помещен под медицинское наблюдение в инфекционную больницу гражданин Тувы, который недавно вернулся из путешествия на острове Бали, возвращался через Гонконг и город Пекин. По приезду домой молодой человек обратился в терапевтический участок с жалобами на непрекращающийся сухой кашель и признаки ОРВИ в течение продолжительного времени, лекарств не принимал", - говорится в сообщении.