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Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай
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РИА Новости

Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай

06:26 26.02.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкУчения по отработке действий в случае выявления коронавируса
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
© РИА Новости / Илья Тимин
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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Жителя Тувы принудительно поместили под наблюдение медиков из-за непрекращающегося кашля после возвращения с острова Бали через Гонконг и Пекин, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
"Из зала суда принудительно помещен под медицинское наблюдение в инфекционную больницу гражданин Тувы, который недавно вернулся из путешествия на острове Бали, возвращался через Гонконг и город Пекин. По приезду домой молодой человек обратился в терапевтический участок с жалобами на непрекращающийся сухой кашель и признаки ОРВИ в течение продолжительного времени, лекарств не принимал", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что мужчина ранее был помещен в больницу на две недели, у него были взяты анализы на коронавирус, однако он покинул больницу, не дождавшись результатов анализов.
По информации Роспотребнадзора, сейчас в Туве нет лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
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