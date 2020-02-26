В Мексике произошел мощный выброс пепла на вулкане Попокатепетль

Всего за последние сутки произошло 242 "выдоха" Попо, как называют его местные жители, одно малое и одно умеренное извержение.

Власти запрещают приближаться к кратеру ближе чем на 12 километров. Вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая сохраняется в связи с активностью вулкана, не предполагает эвакуации или прекращения трудовой деятельности в прилегающих районах.