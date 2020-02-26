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2020-02-26T06:18+0300
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В Мексике произошел мощный выброс пепла на вулкане Попокатепетль
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РИА Новости

В Мексике произошел мощный выброс пепла на вулкане Попокатепетль

06:18 26.02.2020
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© AP Photo / Marco UgarteАктивность вулкана Попокатепетль в Мексике
Активность вулкана Попокатепетль в Мексике
© AP Photo / Marco Ugarte
Активность вулкана Попокатепетль в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 26 фев - РИА Новости. Национальная служба гражданской защиты сообщила о мощном выбросе пепла на мексиканском вулкане Попокатепетль.
"В 6.39 зафиксирован взрыв, колонна пепла и вулканических газов достигла 1,2 километра высоты", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Немногим позже полуночи произошло извержение лавы, видеозапись которого опубликовал мексиканский национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred. По информации центра, падающие осколки были зафиксированы на расстоянии километра от кратера.
Всего за последние сутки произошло 242 "выдоха" Попо, как называют его местные жители, одно малое и одно умеренное извержение.
Власти запрещают приближаться к кратеру ближе чем на 12 километров. Вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая сохраняется в связи с активностью вулкана, не предполагает эвакуации или прекращения трудовой деятельности в прилегающих районах.
Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.
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Мехико (город)МексикаВ мире
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