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2020-02-26T10:02+0300
https://ria.ru/20200226/1565204744.html
Исследование показало, через какую соцсеть проще всего найти работу
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РИА Новости

Исследование показало, через какую соцсеть проще всего найти работу

06:12 26.02.2020 (обновлено: 10:02 26.02.2020)
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россияне назвали "ВКонтакте" самой полезной в поисках работы среди соцсетей, говорится в итогах исследования трех тысяч респондентов, проведенного сервисом "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Самой эффективной для поиска работы социальной сетью является "ВКонтакте", на втором месте оказались "Одноклассники", на третьем — Instagram, четвертое место занял Facebook", — говорится в исследовании, уточняя, что пользователи расставляли по эффективности все соцсети.

Кроме того, 70% сообщили, что когда-либо использовали социальные сети для поиска работы. При этом 55% респондентов не считают поиск объявлений в соцсетях эффективным способом найти работу.
"В социальных сетях сегодня переизбыток информации, и редко кто-то несет ответственность за ее достоверность, поэтому многие соискатели в соцсетях часто сталкиваются с мошенниками. Мы рекомендуем искать работу только в проверенных группах, а также на страницах сервисов для поиска работы — мы регулярно публикуем подборки самых интересных предложений на рынке труда", — советует директор по маркетингу сервиса "Работа.ру" Ксения Курникова.
"Если же вы не уверены в надежности источника, где опубликована вакансия, обезопасьте себя до похода на собеседование и обязательно прочитайте отзывы о компании в интернете", — добавила она.
Посетитель ярмарки вакансий в Департаменте труда и социальной защиты
19 февраля, 08:00Хорошие новости
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