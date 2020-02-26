Исследование показало, через какую соцсеть проще всего найти работу

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россияне назвали " Россияне назвали " ВКонтакте " самой полезной в поисках работы среди соцсетей, говорится в итогах исследования трех тысяч респондентов, проведенного сервисом " Работа.ру ", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Самой эффективной для поиска работы социальной сетью является "ВКонтакте", на втором месте оказались "Одноклассники", на третьем — Instagram, четвертое место занял Facebook", — говорится в исследовании, уточняя, что пользователи расставляли по эффективности все соцсети.

Кроме того, 70% сообщили, что когда-либо использовали социальные сети для поиска работы. При этом 55% респондентов не считают поиск объявлений в соцсетях эффективным способом найти работу.

"В социальных сетях сегодня переизбыток информации, и редко кто-то несет ответственность за ее достоверность, поэтому многие соискатели в соцсетях часто сталкиваются с мошенниками. Мы рекомендуем искать работу только в проверенных группах, а также на страницах сервисов для поиска работы — мы регулярно публикуем подборки самых интересных предложений на рынке труда", — советует директор по маркетингу сервиса "Работа.ру" Ксения Курникова.