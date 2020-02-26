Исследование показало, через какую соцсеть проще всего найти работу

"Самой эффективной для поиска работы социальной сетью является "ВКонтакте", на втором месте оказались "Одноклассники", на третьем — Instagram, четвертое место занял Facebook", — говорится в исследовании, уточняя, что пользователи расставляли по эффективности все соцсети.
Кроме того, 70% сообщили, что когда-либо использовали социальные сети для поиска работы. При этом 55% респондентов не считают поиск объявлений в соцсетях эффективным способом найти работу.
"В социальных сетях сегодня переизбыток информации, и редко кто-то несет ответственность за ее достоверность, поэтому многие соискатели в соцсетях часто сталкиваются с мошенниками. Мы рекомендуем искать работу только в проверенных группах, а также на страницах сервисов для поиска работы — мы регулярно публикуем подборки самых интересных предложений на рынке труда", — советует директор по маркетингу сервиса "Работа.ру" Ксения Курникова.
"Если же вы не уверены в надежности источника, где опубликована вакансия, обезопасьте себя до похода на собеседование и обязательно прочитайте отзывы о компании в интернете", — добавила она.