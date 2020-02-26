Спутники помогли обнаружить 70% незаконных вырубок леса

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Две трети незаконных вырубок леса в 2019 году были обнаружены с помощью спутникового мониторинга, в 2020 году применение космических средств мониторинга увеличится, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
"Наибольшие объемы незаконных рубок зафиксированы в Иркутской и Томской областях, Красноярском и Забайкальском краях и Республике Бурятия. В целом дистанционный мониторинг позволил выявить около 70% случаев незаконных рубок на землях лесного фонда", — сказали в агентстве.
По данным Рослесхоза, в 2020 году планируется увеличить объем проводимых наблюдений с помощью спутников на 23%. Всего из космоса в этом году будет контролироваться 171,5 миллиона гектар лесов в 32 регионах, при этом 25 миллионов гектар в 13 регионах будут отслеживаться непрерывно. Например, дистанционный мониторинг будет распространен на всю территорию Иркутской области, которая лидирует по объемам незаконных рубок.
В Рослесхозе подчеркнули, что постоянно наращивают космические средства мониторинга. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом площадь непрерывного спутникового слежения увеличилась в два раза, а в целом отслеживаемые из космоса площади увеличились на 27%.
"Дистанционный мониторинг использования лесов зарекомендовал себя как эффективный инструмент контроля и защиты зеленого пояса страны от негативного воздействия, в том числе и незаконных рубок", — отметили в Рослесхозе.
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