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Спутники помогли обнаружить 70% незаконных вырубок леса
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РИА Новости

Спутники помогли обнаружить 70% незаконных вырубок леса

05:59 26.02.2020 (обновлено: 10:33 26.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вырубка леса. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Две трети незаконных вырубок леса в 2019 году были обнаружены с помощью спутникового мониторинга, в 2020 году применение космических средств мониторинга увеличится, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.

"Наибольшие объемы незаконных рубок зафиксированы в Иркутской и Томской областях, Красноярском и Забайкальском краях и Республике Бурятия. В целом дистанционный мониторинг позволил выявить около 70% случаев незаконных рубок на землях лесного фонда", — сказали в агентстве.

По данным Рослесхоза, в 2020 году планируется увеличить объем проводимых наблюдений с помощью спутников на 23%. Всего из космоса в этом году будет контролироваться 171,5 миллиона гектар лесов в 32 регионах, при этом 25 миллионов гектар в 13 регионах будут отслеживаться непрерывно. Например, дистанционный мониторинг будет распространен на всю территорию Иркутской области, которая лидирует по объемам незаконных рубок.
В Рослесхозе подчеркнули, что постоянно наращивают космические средства мониторинга. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом площадь непрерывного спутникового слежения увеличилась в два раза, а в целом отслеживаемые из космоса площади увеличились на 27%.
"Дистанционный мониторинг использования лесов зарекомендовал себя как эффективный инструмент контроля и защиты зеленого пояса страны от негативного воздействия, в том числе и незаконных рубок", — отметили в Рослесхозе.
Тайга
4 октября 2019, 11:08
В Красноярском крае депутата заподозрили в незаконной вырубке леса
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Республика БурятияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Красноярский крайИркутская областьЗабайкальский крайТомская областьОбщество
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