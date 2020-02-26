Спутники помогли обнаружить 70% незаконных вырубок леса

"Наибольшие объемы незаконных рубок зафиксированы в Иркутской и Томской областях, Красноярском и Забайкальском краях и Республике Бурятия. В целом дистанционный мониторинг позволил выявить около 70% случаев незаконных рубок на землях лесного фонда", — сказали в агентстве.

В Рослесхозе подчеркнули, что постоянно наращивают космические средства мониторинга. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом площадь непрерывного спутникового слежения увеличилась в два раза, а в целом отслеживаемые из космоса площади увеличились на 27%.