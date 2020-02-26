Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов

"Общий средний чек покупки набора за один поход в магазин составил 269 рублей, что почти на 6% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем покупок такого набора россиянами вырос в феврале, по сравнению с прошлогодним периодом, на 19%", - подсчитали в компании.