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Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
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РИА Новости

Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов

05:49 26.02.2020
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© Fotolia / olyina Имбирный чай с медом
Имбирный чай с медом
© Fotolia / olyina
Имбирный чай с медом. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средний чек покупки набора народных средств против гриппа, куда входят чеснок, мед и имбирь, за год вырос на 6%, до 269 рублей, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики сравнили агрегированную обезличенную информацию о продажах по всей стране, поступающую с более чем 900 тысяч онлайн-касс, за февраль 2020 года и аналогичный период прошлого года.
"Общий средний чек покупки набора за один поход в магазин составил 269 рублей, что почти на 6% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем покупок такого набора россиянами вырос в феврале, по сравнению с прошлогодним периодом, на 19%", - подсчитали в компании.
Статистика по отдельным компонентам набора для борьбы с гриппом выглядит следующим образом. Объем продаж имбиря в денежном выражении вырос на 5%, средний чек покупки составил – 51 рубль, что на 1% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж чеснока увеличился на 25%, средний чек покупки вырос на 13%, до 53 рублей. Объем продаж меда обогнал прошлогодние показатели на 18%, средний чек вырос на 5%, до 165 рублей.
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