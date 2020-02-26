В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе

ХАБАРОВСК, 26 фев - РИА Новости. Движение поездов на участке Движение поездов на участке Транссиба Архара – Известковая в Амурской области , прерванное во вторник из-за схода вагонов с углем, полностью восстановлено, сообщает Дальневосточная железная дорога.

Во вторник днем на перегоне Тоннельный - Кундур - Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги сошли с рельсов 18 вагонов с углем. На месте происшествия работают восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан.

К 00.26 (мск) среды было восстановлено движение по одному пути.

"В 04.23 по московскому времени 26 февраля восстановлено движение по второму пути перегона Тоннельный – Кундур-Хабаровский Дальневосточной железной дороги ", - говорится в сообщении.