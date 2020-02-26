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В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
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РИА Новости

В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе

05:45 26.02.2020
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© Фото : ГУМЧС России по Амурской областиСход вагонов на участке Архара - Облучье, Амурской области. 25 февраля 2020
Сход вагонов на участке Архара - Облучье, Амурской области. 25 февраля 2020
© Фото : ГУМЧС России по Амурской области
ХАБАРОВСК, 26 фев - РИА Новости. Движение поездов на участке Транссиба Архара – Известковая в Амурской области, прерванное во вторник из-за схода вагонов с углем, полностью восстановлено, сообщает Дальневосточная железная дорога.
Во вторник днем на перегоне Тоннельный - Кундур - Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара – Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги сошли с рельсов 18 вагонов с углем. На месте происшествия работают восстановительные поезда со станций Облучье, Бурея и Биробиджан.
К 00.26 (мск) среды было восстановлено движение по одному пути.
"В 04.23 по московскому времени 26 февраля восстановлено движение по второму пути перегона Тоннельный – Кундур-Хабаровский Дальневосточной железной дороги", - говорится в сообщении.
С задержками следуют семь пассажирских поездов: №7 Владивосток – Новосибирск, №8 Новосибирск – Владивосток, №99 Владивосток – Москва, №326 Нерюнгри – Хабаровск, №35 Хабаровск – Благовещенск, №325 Хабаровск – Нерюнгри, №36 Благовещенск - Хабаровск. Пассажирам поездов, опаздывающих на 4 часа и более, предоставлены питьевая вода и питание.
Сход вагонов на участке Архара - Облучье, Амурской области. 25 февраля 2020
25 февраля, 11:33
В Приамурье начали проверку после схода с рельсов 18 вагонов с углем
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Транссибирская магистральДальневосточная железная дорогаАмурская областьПроисшествия
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