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2020-02-26T12:40+0300
https://ria.ru/20200226/1565204458.html
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
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РИА Новости

Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию

05:39 26.02.2020 (обновлено: 12:40 26.02.2020)
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПевица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко). Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
"По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги", — сказал он.
Данилко добавил, что на певца "вылилось столько гадостей", что он лично давал ему успокоительное перед выступлением в финале конкурса.
Россия отказалась от участия в Евровидении-2017 в Киеве, поскольку ее представительнице Юлии Самойловой СБУ запретила въезд на Украину. Первый канал тогда не стал транслировать конкурс.
Певец Melovin из Украины. Архивное фото
25 мая 2018, 00:46
"Это как маму обидеть": Melovin заявил о нежелании выступать в России
В 2018-м Украина отправила на Евровидение певца Melovin, который в финале занял 17-е место, получив 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей.
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Шоу-бизнесMelovinЕвровидение-2018Юлия СамойловаЕвровидение-2017Служба безопасности УкраиныПервый канал (телеканал)Верка Сердючка (Андрей Данилко)РоссияУкраина
Популярные комментарии
Ну вот вечно у них кто виноват, но только не они...😡😡😡
26 февраля, 06:31
Феликс Д.
379231003
В России я тоже слышу, что если не дали первое место, то "конкурс политизирован", "кругом враги", "русофобы", и т.д.
26 февраля, 06:46
Європейський експерт
43154211298
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