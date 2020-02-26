Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
"По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги", — сказал он.
Данилко добавил, что на певца "вылилось столько гадостей", что он лично давал ему успокоительное перед выступлением в финале конкурса.
Россия отказалась от участия в Евровидении-2017 в Киеве, поскольку ее представительнице Юлии Самойловой СБУ запретила въезд на Украину. Первый канал тогда не стал транслировать конкурс.
25 мая 2018, 00:46"Это как маму обидеть": Melovin заявил о нежелании выступать в России
В 2018-м Украина отправила на Евровидение певца Melovin, который в финале занял 17-е место, получив 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей.