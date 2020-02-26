Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию

"По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги", — сказал он.