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Новое оружие России
2020-02-26T05:37+0300
https://ria.ru/20200226/1565204429.html
Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
https://cdn23.img.ria.ru/images/152703/10/1527031020_0:197:3071:1924_1036x0_80_0_0_0238be49cc32102441ea4067b04c7413.jpg
РИА Новости

Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"

05:37 26.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг"
Бронетранспортер на колесной платформе Бумеранг
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новейшая российская колесная боевая платформа "Бумеранг" в обозримом будущем получит разрешительные документы на экспорт, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Впервые "Бумеранг" представили в 2015 году в рамках военного парада к 70-летию Победы на Красной площади наряду с такими перспективными бронемашинами как танк "Армата" и БМП "Курганец".
"Мы уже несколько месяцев ведем работы по оформлению рекламного паспорта и паспорта экспортного облика для этой машины. К нам поступает немало обращений от инозаказчиков", - сказал он.
Ранее главнокомандующий сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что "Бумеранг" по огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты.
Как ранее рассказывал журналистам Красовицкий, в "Бумеранге" будут реализованы самые передовые оборонные технологии: машина будет обладать защитой верхней полусферы, комплексами обороны против высокоточного оружия, а также сможет управляться дистанционно.
Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
26 апреля 2019, 16:31Сказано в эфире
"Надежная машина". Военный эксперт оценил боевую платформу "Бумеранг"Боевая платформа "Бумеранг" во время предварительных испытаний превзошла заложенные в техзадании характеристики, сообщил разработчик. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил особенности машины при решении различных боевых задач.
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Новое оружие РоссииООО "ВПК"Александр КрасовицкийБТР "Бумеранг"Военно-промышленная компанияРоссияБезопасность
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