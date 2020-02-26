Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"

Впервые "Бумеранг" представили в 2015 году в рамках военного парада к 70-летию Победы на Красной площади наряду с такими перспективными бронемашинами как танк "Армата" и БМП "Курганец".
"Мы уже несколько месяцев ведем работы по оформлению рекламного паспорта и паспорта экспортного облика для этой машины. К нам поступает немало обращений от инозаказчиков", - сказал он.
Ранее главнокомандующий сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что "Бумеранг" по огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты.
Как ранее рассказывал журналистам Красовицкий, в "Бумеранге" будут реализованы самые передовые оборонные технологии: машина будет обладать защитой верхней полусферы, комплексами обороны против высокоточного оружия, а также сможет управляться дистанционно.
26 апреля 2019, 16:31Сказано в эфире"Надежная машина". Военный эксперт оценил боевую платформу "Бумеранг"Боевая платформа "Бумеранг" во время предварительных испытаний превзошла заложенные в техзадании характеристики, сообщил разработчик. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил особенности машины при решении различных боевых задач.