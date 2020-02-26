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Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
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РИА Новости

Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво

05:31 26.02.2020 (обновлено: 11:18 26.02.2020)
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© Depositphotos / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку
© Depositphotos / bogdan.hoda
Бармен наливает пиво в кружку. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Союз российских пивоваров (СРП) обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в РФ минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, соответствующее письмо за подписью председателя совета союза Даниила Бримана имеется в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемый Антон Германович, учитывая важность проблемы, обращаемся к вам с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен на пиво", - говорится в письме. СРП готов предоставить необходимые статистические данные, а также провести рабочую встречу по детальному обсуждению вопроса.
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В письме указывается, что в последние годы в России сформировалась неблагоприятная для легальных производителей ценовая конкуренция. Так, рынок оказался перенасыщен пивом, которое продается по акциям "по критически низким демпинговым ценам", не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов. В результате легальные производители вытесняются с рынка.
"Союз российских пивоваров считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки обычной питьевой воды. Это дискредитирует пиво в глазах потребителя", - подчеркивается в обращении. По оценке СРП, подобная политика является одной из ключевых причин стимулирования "серого" рынка пива.
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Союз отмечает, что введение МРЦ в сочетании с оптимизацией акцизной политики позволит существенно снизить объемы нелегального рынка пива (продукции, за которую не уплачивается акциз), а также создать равные конкурентные условия для легальных компаний. Среди преимуществ минимальной цены, которые выделяет СРП - быстрое внедрение МРЦ и отсутствие затрат как для пивоваренной отрасли, так и для регулятора.
"Данная мера будет способствовать снижению количества потребляемого некачественного алкоголя и позволит снять риски распространения псевдопивных напитков, маскирующихся под "пиво", безакцизной пивной продукции, в том числе и серого импорта в приграничные регионы России", - говорится в письме.
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9600944
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Союз российских пивоваровАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Алопуринол при покупке от 3 литров тогда должны бесплатно раздавать в точках продаж. Губят нацию тихой сапой 😡
26 февраля, 08:13
Ярослав Погодин
1300001
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