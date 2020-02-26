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Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
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РИА Новости

Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

05:20 26.02.2020
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© REUTERS / China DailyВодители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Потери российской экономики из-за коронавируса могут достичь порядка 100 миллиардов рублей, причем некоторые отрасли после острой фазы развития вируса смогут "отыграть" ситуацию, но некоторые сферы экономики этот сделать не смогут, заявил РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
"Совокупная оценка потерь российской экономики в течение острого периода развития вируса может достичь 100 миллиардов рублей. Однако возможен частичный "отыгрыш" ситуации после прохождения пикового этапа, то есть с начала следующего месяца, когда китайская экономика будет прикладывать максимум усилий для компенсации возникших потерь. К сожалению, не все отрасли смогут вернуть недополученное, и туризм — в их числе. Предварительная оценка его потерь — порядка 6 миллиардов рублей за прошедший месяц", - сказал Чередниченко.
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Основные потери РФ лежат в плоскости сворачивания спроса со стороны Китая, что находит отражение в снижении критически важной для нашей страны котировки нефти марки Urals, отметил эксперт. С 9 января 2020 года по 25 февраля 2020 года оно составило 9,13 доллара за баррель (до 52,94 доллара). "Размер снижения выручки, исходя из среднедневных объемов экспорта января в 5,1 миллиона баррелей, в день составил порядка 3 миллиардов рублей. Безусловно, все относить на действие коронавируса нельзя, но часть этого снижения — прямой удар с его стороны", - сказал Чередниченко.
"Если рассматривать количественную составляющую снижения российского экспорта в Китай, основная часть которого углеводороды, нефтехимическая продукция и металлы, на 20%, то, исходя из статистики российского экспорта 2019 года и планируемой ранее приростной динамики в 2020 году, объемы потерь выручки могут составить порядка 60 миллиардов рублей в месяц", - добавил эксперт.
Сбой поставок китайских товаров, среди которых машиностроение, электроника, текстиль, комплектующие широкого перечня, продукция фармацевтической отрасли, оказал существенное влияние на бизнес-процессы российских предприятий, и финансовую оценку сбоев еще предстоит провести, отметил Чередниченко.
"Также не стоит забывать и про краткосрочный эффект снижения части российских золотовалютных резервов на фоне ослабления китайской валюты, объемы которых в китайских юанях год назад были увеличены на 44 миллиардов в долларовом эквиваленте", - отметил он.
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