В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 78 тысяч человек, более 29 тысяч излечились и выписались из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 064 подтвержденных случая заражения, из больниц были выписаны всего 29 745 человек, а общее число скончавшихся достигло 2715 человек.
За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай, 52 человека скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса