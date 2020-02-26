"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Совместная комиссия в среду в Вене обсудит процесс выполнения обязательств в рамках ядерной сделки с Совместная комиссия в среду в Вене обсудит процесс выполнения обязательств в рамках ядерной сделки с Тегераном

Подобные плановые консультации "пятерки" ( Великобритания , Германия, Китай, Россия , Франция) и Ирана проходят раз в квартал, но за последние несколько недель в СМИ все чаще стали появляться сообщения, что заседание будет посвящено теме запуска так называемого механизма урегулирования споров. В случае активации он может открыть путь к возврату большинства санкций, которые были сняты с Тегерана после выработки в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако в российском МИД РИА Новости заявили, что не ожидают обсуждения данной темы в среду.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне встречи призвал использовать этот шанс, чтобы остановить процесс эскалации вокруг СВПД

Вашингтон тем не менее как раз за день до проведения заседания ввел новые санкции, в том числе против организаций и частных лиц России и Китая по обвинению в поддержке ракетной программы Ирана.

Спор о механизме споров

Анонсируя еще в начале февраля возможную тематику предстоящих консультаций, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва настроена обсудить "всю повестку дня" по теме выполнения СВПД, "безотносительно к тому, что сейчас на передний план выдвигают (отдельные) участники сделки". "Мы настроены на обсуждение всех аспектов, включая реализацию проектов, таких как реконфигурация тяжеловодного реактора в Араке, таких как деятельность так называемого канала поставок, и множество других вопросов", - сказал замглавы МИД РФ.

Во вторник вечером по прибытии в Вену Рябков в беседе с РИА Новости подчеркнул, что "каких-то поводов для споров, тем более для каких-то стычек, разногласий острого характера нет". Однако если кто-то "из европейских коллег" будет воспринимать предстоящее заседание "как подходящий повод вернуться к теме запуска, как они считают, механизма разрешения споров, мы обратим их внимание на то, что соответствующие процедурные аспекты этой идеи по-прежнему не прояснены, не отрегулированы", добавил он.

"Соответственно, без этого ни о каком запуске данного механизма не может быть и речи", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.

Технические вопросы

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагавший снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана, был выработан "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном летом 2015 года, однако в первоначальном виде соглашение не прожило и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких односторонних санкций против Исламской республики. Свои обязательства полностью не выполнили и европейские партнеры по соглашению: часть санкций так и не была отменена, а созданный для обхода американских рестрикций механизм международных расчетов Instex провел несколько операций и не заработал в полную силу.

После действий США Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. На данный момент объявлено о пятой фазе, Тегеран отказался от "последнего ограничения", касающегося количества центрифуг, приостановил перепрофилирование ядерного объекта в Фордо и предпринял еще ряд шагов. Однако как ранее сообщил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, МАГАТЭ пока не сообщало о возможных переменах "в поле" в рамках последнего, пятого этапа. Значит, по его словам, Иран пока остается в рамках четвертого этапа.

Дополнительные риски

Нынешние консультации - первые после серьезного обострения в начале года ситуации вокруг Тегерана, когда США "ликвидировали" командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, а после этого военные Ирана по ошибке сбили украинский пассажирский Boeing. Тогда многие политики и эксперты предвещали новую фазу эскалации в регионе и полномасштабный отказ Тегерана от всех обязательств в ядерной сфере. В самой же Исламской республике продолжают подчеркивать, что страна намерена продолжать сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии и соблюдать все юридические обязательства по ДНЯО. При этом в Тегеране отмечают, что ситуация может измениться, если внешние игроки будут продолжать вести диалог с позиции силы.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предстоящее заседание совместной комиссии - это шанс остановить процесс эскалации.

"Это шанс, хоть и не стопроцентный, но шанс остановить процесс эскалации, пока не поздно", - сказал Лавров, выступая на конференции по разоружению.

Место встречи изменить нельзя

Если по поводу повестки встречи ее участники все это время расходились в деталях, то место проведения - Вена, а еще точнее легендарный отель Palais Coburg, где и был выработан СВПД - ни у кого не вызывают вопросов. Даже когда значительно осложнилась эпидемиологическая обстановка: случаи заражения коронавирусом были зафиксированы во всех странах, чьи представители участвуют в заседании комиссии наравне с Китаем. Также во вторник подтвердились первые два случая на территории Австрии.

Что касается Ирана, то там число пострадавших достигло 95, из них 15 – со смертельным исходом. Среди заразившихся - представитель Тегерана в парламенте ИРИ Махмуд Садеки и замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи. Последний, как отмечают иранские СМИ, до госпитализации активно давал брифинги по ситуации и общался с журналистами.